Robaron y golpearon a comerciantes en sur de Bogotá; seis ladrones les quitaron 15 millones

En un violento incidente ocurrido en el barrio Madelena, localidad de Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá, dos comerciantes de vehículos fueron asaltados y golpeados por seis delincuentes que les robaron 15 millones de pesos.

El atraco ocurrió mientras los comerciantes realizaban transacciones de vehículos cerca de un importante centro comercial en la avenida Villavicencio, un lugar donde creían estar seguros.

Las víctimas relataron a Blu Radio que fueron sorprendidos por los ladrones que los rodearon con motocicletas, los encañonaron y los agredieron físicamente.

"Pues estábamos hoy lavando los carros porque vendemos vehículos y nos descuidamos y nos llegaron unos tipos por la por detrás y nos encañonaron. Al compañero mío se le llevan el carriel con un dinero que teníamos para pagar unas obligaciones y unas joyas", relató la víctima.

Publicidad

Uno de los comerciantes, que intentó escapar, fue alcanzado y golpeado con la cacha de un arma en la cabeza. Los delincuentes lograron llevarse una maleta que contenía el dinero, celulares y joyas.

“Salgo corriendo, a mí me encañonan, salgo corriendo, me caigo y en esa acción otras dos otras dos motos que estaban tal vez esperando la reacción, una me sigue y yo me alcanzó a meter como entre los carros y me devuelvo. Ya cuando me devuelvo ya al compañero mío lo habían herido, le habían dado cacha en la cabeza, como se dice, y se les llevaron el bolso con el dinero, las joyas y los tipos salieron huyendo”, contó una de las víctimas.

Publicidad

Los comerciantes, que usualmente realizaban sus transacciones en esta zona, ahora esperan que las imágenes de las cámaras de seguridad ayuden a la Policía de Ciudad Bolívar a capturar a los responsables y recuperar el dinero que utilizaban para sus negocios diarios.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: