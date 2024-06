Video revela cómo delincuente no pudo activar granada contra local en Bogotá

Un gran susto vivieron los trabajadores de un local ubicado en la calle 133A, a la altura de la carrera 19, en el norte de Bogotá. Un hombre llegó al establecimiento para atacarlo con una granada, pero, por fortuna para los trabajadores y los transeúntes de la zona, esta no alcanzó a ser activada.

Danny Conde, edil de la localidad de Usaquén, le suministró a Blu Radio un video en el que se observa cómo un hombre, que ocultó su rostro al nunca quitarse el caso de la cabeza, llegó al local e intentó en varias oportunidades activar la granada, pero no pudo. Aparentemente, por los nervios del momento, terminó ingresando al establecimiento, la arrojó y luego salió corriendo.

En el momento del ataque, sobre la 1:56 de la tarde de este miércoles, 26 de junio, según se observa en las cámaras de seguridad, se encontraban en el lugar al rededor de diez trabajadores.

Las autoridades llegaron al lugar para realizar el protocolo de desactivar el artefacto y evitar afectaciones o lesiones tanto en las personas del barrio, como a las casas de este sector de la capital.

Publicidad

¿Por qué atacaron al lugar?

Blu Radio pudo conversar con una de las trabajadoras del local de envíos, quien aseguró que desde hace seis mese vienen siendo víctimas de extorsión, pero al no acceder a las peticiones de los delincuentes, estos han decidido amenazarlos de diferentes maneras.

De acuerdo con los mensajes y llamadas amenazantes, estos delincuentes, supuestamente, se identifican como integrantes del Clan del Golfo.

Publicidad

"Hoy fuimos víctimas de esta clase de atentado que, gracias a Dios, no detonó ni nadie salió lastimado, pero eso no quiere decir que no haya pasado antes", añadió la trabajadora.

Después de este hecho, los trabajadores se sienten con miedo y zozobra, pues no saben hasta qué punto puedan llegar estos delincuentes. Piden el acompañamiento de las autoridades y así evitar una tragedia.