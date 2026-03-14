Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 14 de marzo de 2026

El chance Sinuano Noche se mantiene como uno de los sorteos más populares en la región Caribe de Colombia. En departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, miles de apostadores consultan cada noche el resultado oficial con la esperanza de que el número elegido coincida con la combinación ganadora.



Resultado oficial del Sinuano Noche – 14 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el sábado 14 de marzo de 2026, el resultado oficial del chance Sinuano Noche fue: (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta:

¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se juega todos los días del año, lo que permite que los apostadores participen de manera constante en este sorteo.

La jugada se realiza en horario nocturno y el resultado oficial suele publicarse después de las 10:30 p. m., una vez concluye la transmisión del sorteo. A partir de ese momento, los jugadores pueden revisar el número ganador y verificar si su apuesta resultó premiada.

Conocer este horario resulta clave para quienes siguen de cerca el juego, ya que permite consultar el resultado en el momento en que se anuncia oficialmente.



Modalidades de juego del Sinuano Noche

Uno de los factores que explica la popularidad del Sinuano Noche es la variedad de modalidades de apuesta disponibles. Estas opciones permiten que cada jugador elija la alternativa que mejor se ajuste a su estrategia o presupuesto.

Las apuestas suelen oscilar entre $500 y $25.000, lo que facilita la participación tanto de jugadores ocasionales como de quienes apuestan con mayor frecuencia.



Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana cuando las cuatro cifras coinciden exactamente en el mismo orden del resultado oficial.

Combinado cuatro cifras: el premio se obtiene si las cuatro cifras coinciden, sin importar el orden.

Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: se gana si las tres cifras coinciden en cualquier orden.

Dos cifras o pata: el jugador obtiene premio al acertar las dos últimas cifras en el orden correcto.

Una cifra o uña: basta con coincidir con el último dígito del resultado.

Gracias a estas modalidades, los participantes pueden ajustar su apuesta de acuerdo con el nivel de riesgo que desean asumir y el premio al que aspiran.



Cómo jugar Sinuano Noche en línea en Colombia

Actualmente, el chance Sinuano Noche también puede jugarse a través de plataformas digitales autorizadas en Colombia. Estas operaciones están reguladas por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en el país.

El proceso para apostar en línea suele incluir los siguientes pasos:



Crear una cuenta en un operador autorizado. Validar la identidad del usuario. Recargar saldo mediante PSE, transferencias bancarias o billeteras digitales. Seleccionar el sorteo Sinuano Noche, elegir el número y la modalidad de juego. Confirmar la apuesta y conservar el comprobante digital.

Este sistema permite a los jugadores participar sin necesidad de acudir a un punto físico de venta.



Requisitos para reclamar un premio del Sinuano Noche

Quienes resulten ganadores deben presentar algunos documentos para poder reclamar el premio correspondiente.

Los requisitos básicos incluyen:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales según el monto expresado en UVT:



Premios menores a 48 UVT: solo se requiere la documentación básica.

Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el Formato SIPLAFT.

Iguales o superiores a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad.

Estos requisitos permiten validar la identidad del ganador y garantizar la correcta entrega de los premios.

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Últimos resultados del Sinuano Noche

Estos han sido algunos de los resultados recientes del Sinuano Noche:

