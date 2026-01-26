En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Fernanda Cabal
Guerra arancelaria con Ecuador
Mineápolis
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / MinJusticia anunció que medición de cocaína en Colombia será tema clave en reunión de Petro y Trump

MinJusticia anunció que medición de cocaína en Colombia será tema clave en reunión de Petro y Trump

El Gobierno anunció que continuará con el monitoreo de los cultivos ilícitos en el país a través del sistema de la Policía Nacional, mientras abre una discusión sobre la metodología con la que se están midiendo las cifras de coca.

Publicidad

Publicidad

Publicidad