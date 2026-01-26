En noviembre, las 3 precandidatas del Centro Democrático se comprometieron a aceptar los resultados

El pasado 18 de noviembre, las tres precandidatas presidenciales que tenía en ese momento el Centro Democrático se comprometieron a aceptar los resultados de las encuestas con las cuales se elegiría a la candidata oficial del partido.

"El partido reglamentará los posibles escenarios de resultados con el mayor detalle posible. El partido decidirá si opta por tener un comité de garantías que supervise el proceso. Aceptamos desde ya tanto las firmas encuestadoras que designe el partido como los resultados de las encuestas", dice la carta firmada por las tres precandidatas en su momento.

Es importante recordar que este compromiso se conoce justo cuando se desató una crisis en el Centro Democrático, pues la senadora María Fernanda Cabal y su esposo, José Félix Lafaurie, renunciaron al partido y pidieron la escisión.

María Fernanda Cabal. Foto: Blu Radio.

Esta decisión, Cabal y Lafaurie la tomaron al asegurar que en el proceso de selección de candidata hubo presuntas irregularidades.



Lafaurie y Cabal dicen que habría militantes del partido que conocieron los resultados de la encuesta antes de su publicación. Además, cuestionaron a Miguel Uribe Londoño, pues dicen que mientras estuvo en el proceso de selección de candidato habría tratado de contactar, por medio de su equipo, a la firma que iba a hacer la encuesta.