Cambio Radical escuchará a los candidatos antes de decidir a quién apoyar

Las bancadas de Senado y Cámara de Representantes del Partido Cambio Radical se reunieron para, entre otros puntos, comenzar el proceso para definir el candidato que apoyará el partido a la presidencia en primera vuelta, Paloma Valencia o Abelardo De la Espriella.

No hay unanimidad entre los congresistas sobre a cuál de los dos aspirante respaldar. Las cargas están equilibradas.

Paloma Valencia Foto: Blu Radio

La decisión la tomarán después de reunirse con los aspirantes, como lo sugirió el senador Didier Lobo, uno de los más votados en las elecciones de Congreso del 8 de marzo, entre otros.

La reunión podría darse entre los líderes de las campañas o con Germán Córdoba, como director del partido o en pleno con las bancadas, comentó él senador Carlos Abraham Jiménez.



En contraste, la representante Lina Garrido pide definir pronto el nombre del candidato a apoyar y sugiere que si no hay unanimidad se les deje en libertad a la bancada para decidir. Hay que recordar que su apoyo a Abelardo De la Espriella es público desde hace varios meses, pero en el seno de la colectividad hay varios que se inclinan por Paloma Valencia.

Y pese a esas divergencias, el congresista huilense Julio César Triana espera que la decisión sea conjunta a favor de una figura.

Blu Radio

Esta propuesta también serviría para evitar que los dos congresistas que apoyan a Gustavo Petro, Ana María Castañeda y Temístocles Ortega, se inclinen por el candidato del gobierno, aunque ninguno de ellos dos formó parte de esta decisión.

Publicidad

La reunión la presidió Germán Córdoba, junto a Fuad Char y Enrique Vargas Lleras.

En el encuentro, donde se escucharon a todos los congresistas y representantes de regiones, se dijo que avanza en sentido positivo la recuperación del exvicepresidente de la República y líder natural del partido, Germán Vargas Lleras.