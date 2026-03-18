Cambio Radical escuchará a los candidatos antes de decidir a quién apoyar

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Las bancadas de Senado y Cámara de Representantes del Partido Cambio Radical se reunieron para, entre otros puntos, comenzar el proceso para definir el candidato que apoyará el partido a la presidencia en primera vuelta, Paloma Valencia o Abelardo De la Espriella.
No hay unanimidad entre los congresistas sobre a cuál de los dos aspirante respaldar. Las cargas están equilibradas.
La decisión la tomarán después de reunirse con los aspirantes, como lo sugirió el senador Didier Lobo, uno de los más votados en las elecciones de Congreso del 8 de marzo, entre otros.
La reunión podría darse entre los líderes de las campañas o con Germán Córdoba, como director del partido o en pleno con las bancadas, comentó él senador Carlos Abraham Jiménez.
En contraste, la representante Lina Garrido pide definir pronto el nombre del candidato a apoyar y sugiere que si no hay unanimidad se les deje en libertad a la bancada para decidir. Hay que recordar que su apoyo a Abelardo De la Espriella es público desde hace varios meses, pero en el seno de la colectividad hay varios que se inclinan por Paloma Valencia.
Y pese a esas divergencias, el congresista huilense Julio César Triana espera que la decisión sea conjunta a favor de una figura.
Esta propuesta también serviría para evitar que los dos congresistas que apoyan a Gustavo Petro, Ana María Castañeda y Temístocles Ortega, se inclinen por el candidato del gobierno, aunque ninguno de ellos dos formó parte de esta decisión.
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La reunión la presidió Germán Córdoba, junto a Fuad Char y Enrique Vargas Lleras.
En el encuentro, donde se escucharon a todos los congresistas y representantes de regiones, se dijo que avanza en sentido positivo la recuperación del exvicepresidente de la República y líder natural del partido, Germán Vargas Lleras.