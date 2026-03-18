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Cambio Radical escuchará a los candidatos antes de decidir a quién apoyar

Están entre Abelardo De la Espriella y Paloma Valencia. Hay cargas equilibradas en la bancada.

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