Perros frustraron robo en Bogotá: defendieron a su dueño e hicieron caer al ladrón

Un nuevo hecho de inseguridad en Bogotá quedó registrado por una cámara de seguridad, que, esta vez, tuvo un “final feliz” para la víctima gracia a sus perros, quienes evitaron que dos ladrones se llevaran sus pertenencias mientras transitaban por el norte de la ciudad.

El hecho se dio en la calle 138 con Av. Villas en la localidad de Suba, es decir, por el noroccidente de la capital. Dos ladrones llegaron en moto e intimidaron a un hombre que se movilizaba con sus tres perros, quienes al ver llegar a este hombre comenzaron a atacarlo.

Eran dos perros los que comenzaron a ladrarle al ladrón, pese que se encontraba armado. Lo mordieron y persiguieron hasta la motocicleta en donde huyó de este sitio, en el trayecto alcanzó a caerse por el ataque de los animales y no pudo llevarse las pertenencias como esperaba. El detalle que más conmovió en redes sociales fue que al final él se acercó a ellos y los abrazó, como muestra de agradecimiento.



Video: así perros evitaron el robo en Bogotá

#BOGOTÁ. El 13MAR, en la loc/Suba, sector de la Cl 138 con Av. Villas, perros evitaron que su dueño fuera atracado cuando un sujeto armado lo abordó. Los perritos inmediatamente lo atacaron, le mordieron una mano, la pierna y hasta lo mandan al piso cuando intentaba huir.… pic.twitter.com/HHd52jtVPx — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) March 18, 2026

Inseguridad en Bogotá crece y preocupa

Crece el inconformismo en la ciudad con los reiterativos hechos de inseguridad que se han registrado en las últimas semanas en la capital. No solo por los robos, sino por casos de intolerancia o, incluso, tiroteos que se dan para evitar atracos en distintos puntos.



“Frente al tema de seguridad el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán confirmó que entre 2024 y 2025 nueve de los 11 delitos de alto impacto han disminuido (hurto a entidades financieras -73,3 %; hurto a comercio -30,3 %; hurto a automotores -21,7 %; extorsión -20,3 % y hurto a motocicletas -14,5 %). Además, se han invertido importantes recursos para recuperar el 70 % del parque automotor de la Policía y la conexión de 14 mil cámaras al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá (C4)”, indicaron desde la Alcaldía por esta situación.