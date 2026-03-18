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Perros frustraron robo en Bogotá: defendieron a su dueño e hicieron caer al ladrón

El hecho fue grabado por una cámara de seguridad del sector. Pese que el ladrón llevaba arma, afortunadamente, no la accionó en contra de ellos.

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