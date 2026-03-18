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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Este es el cartel de los más buscados por homicidio en Bogotá: van 110 capturados

Este es el cartel de los más buscados por homicidio en Bogotá: van 110 capturados

Según las autoridades, en lo corrido del 2026 van 110 capturados por homicidio en Bogotá, de los cuales 44 fueron el flagrancia y 66 mediante orden. Dentro de los capturados hay 14 sicarios.

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