Durante 2026 se confirma la captura de 110 personas por el delito de homicidio durante el primer trimestre en Bogotá. De estos casos, 44 se dieron en flagrancia y 66 mediante orden judicial, incluyendo 14 presuntos sicarios.

El balance, entregado por la Seccional de Investigación Criminal en articulación con la Fiscalía, evidencia un fortalecimiento de las labores investigativas y operativas para contrarrestar los delitos que afectan la vida y la convivencia en la capital. Según el informe, los resultados obedecen a patrullajes constantes y al seguimiento de estructuras criminales dedicadas a este delito.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que, dentro de los 30 capturados por homicidio presentados hoy, también hay antecedentes por delitos de feminicidio, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes y personas involucradas en la fuga de presos en Bogotá.

Este es el cartel de los más buscados por homicidio en Bogotá: van 110 capturados

Entre los casos más relevantes se encuentra la recaptura de Eduardo Alfonso Parra, condenado a 35 años de prisión por homicidio agravado tras asesinar y desmembrar a su madre en 2020. El hombre había quedado en libertad en 2021 por vencimiento de términos. Asimismo, fue detenido Jean Paul Bermúdez Palacio, presunto integrante de la banda ‘Egolios’, por su participación en un homicidio ocurrido en 2023 en Ciudad Bolívar.



Otros hechos reflejan la violencia cotidiana asociada a riñas y hurtos. En la localidad de Santa Fe, dos hombres fueron capturados tras asesinar a un ciudadano que se negó a comprarles cerveza. En Usaquén, un sujeto fue detenido por un homicidio relacionado con extorsión, mientras que, en Kennedy, dos personas fueron capturadas por asesinar a un comerciante durante un robo.

Este es el cartel de los más buscados por homicidio en Bogotá: van 110 capturados

También preocupa la participación de menores de edad en estos delitos. En Suba, un joven de 15 años fue aprehendido por matar a otro menor en una disputa aparentemente trivial, mientras que, en Los Mártires, fue detenido alias ‘Jhon Z’, de 16 años, señalado de asesinar a una adolescente en medio de disputas por microtráfico.

En paralelo, las autoridades informaron la incautación de 314 armas de fuego, más de 36 armas traumáticas y cerca de 49.000 armas cortopunzantes en lo corrido del año, lo que equivale a un promedio de 650 decomisos diarios.

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Como parte de la ofensiva contra el homicidio, la Policía presentó el cartel de los siete más buscados por este delito en Bogotá, todos con orden de captura vigente por hechos ocurridos en 2025. Entre ellos figuran personas señaladas por homicidios con arma de fuego, feminicidio y asesinatos en medio de riñas en localidades como Ciudad Bolívar, Suba, Kennedy y Barrios Unidos.

De acuerdo con las cifras oficiales, el 32 % de los homicidios registrados en 2025 (372 casos) estuvieron relacionados con riñas, lo que evidencia un patrón de violencia interpersonal que sigue siendo uno de los principales retos para las autoridades.