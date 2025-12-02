En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Uribe Londoño
Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Alias 'Calarcá'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Dura advertencia de Trump a Colombia: "Tiene fábricas de cocaína, es susceptible de ser atacado"

Dura advertencia de Trump a Colombia: "Tiene fábricas de cocaína, es susceptible de ser atacado"

El mandatario estadounidense volvió a elevar el tono sobre operaciones militares contra el narcotráfico en la región.

Publicidad

Publicidad

Publicidad