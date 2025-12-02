Dura advertencia de Trump a Colombia: "Tiene fábricas de cocaína, es susceptible de ser atacado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que “muy pronto” comenzarán ataques directos contra cárteles del narcotráfico dentro de territorio venezolano y, en una nueva declaración polémica, advirtió que Colombia también sería “susceptible de ser atacada”.

Las palabras del mandatario se dieron tras el reciente operativo estadounidense contra lanchas en el Caribe, a las que acusa de transportar droga hacia su país.

Según Trump, Washington ya tiene identificadas las rutas y los responsables. “En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto”, dijo ante la prensa.

Minutos después lanzó la frase que encendió las alarmas: “Colombia tiene fábricas enteras de cocaína, cualquier país que hace eso es susceptible de ser atacado, no sólo Venezuela”, aseguró, sin precisar si la advertencia hace parte de una estrategia militar concreta o de un mensaje político en medio de la presión a Nicolás Maduro.



Las declaraciones se producen en un momento de alta tensión regional por el incremento de operaciones antidrogas de Estados Unidos en el Caribe y por la insistencia de Trump en vincular directamente a gobiernos vecinos con actividades del narcotráfico.

Además, lo dicho por Trump coincide con un mensaje del papa León XIV, quien este mismo martes pidió a Estados Unidos favorecer el diálogo con Venezuela antes que cualquier operación contra su territorio. El pronunciamiento se produjo al cierre de su primer viaje al extranjero como pontífice, que lo llevó a Turquía y Líbano.

Papa León XIV. Foto: AFP

“Es mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que decide hacer Estados Unidos”, declaró el papa, al rechazar una salida violenta. Según dijo, “las voces que vienen de Estados Unidos cambian”: “Por un lado parece que ha habido una conversación por teléfono entre ambos presidentes; al otro lado hay ese peligro, esa posibilidad de que haya alguna actividad, alguna operación, incluso invadiendo territorio de Venezuela. Yo no sé más”.