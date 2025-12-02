En vivo
Trump reúne al Consejo de Seguridad Nacional sobre Venezuela: ya le dio ultimátum a Maduro

Trump reúne al Consejo de Seguridad Nacional sobre Venezuela: ya le dio ultimátum a Maduro

La reunión se produce un día después de que el mandatario estadounidense confirmó que sostuvo una reunión por teléfono con Maduro, que no se ha referido al tema.

