Portaaviones USS Gerald Ford entra al Caribe para reforzar operaciones contra narcotráfico

El Grupo de Ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford, uno de los buques más avanzados de la Armada de Estados Unidos, ingresó al mar Caribe para unirse a las operaciones del Comando Sur (SOUTHCOM) orientadas a combatir organizaciones criminales transnacionales y el narcoterrorismo.

La decisión se produjo después de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ordenara reforzar la directiva presidencial para desmantelar estas redes que afectan la seguridad regional.

El almirante Alvin Holsey, comandante del SOUTHCOM, afirmó que el despliegue representa un paso clave en la protección del hemisferio occidental frente a amenazas que buscan desestabilizarlo. El portaaviones operará junto al Grupo Anfibio Listo Iwo Jima y a unidades de infantería de marina que integran la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, creada para atacar de manera coordinada las estructuras criminales marítimas.

Con más de 4.000 marineros y decenas de aeronaves tácticas, el Gerald R. Ford llega al Caribe tras una extensa operación en el Atlántico, el Ártico y el Mediterráneo, donde participó en actividades de vigilancia de la OTAN y realizó escalas en varios países europeos.



El grupo de ataque incluye también nueve escuadrones del Ala Aérea Embarcada Ocho y tres destructores clase Arleigh Burke. Estas capacidades, según el contraalmirante Paul Lanzilotta, fortalecen la proyección de poder de Estados Unidos en la región y apoyan los objetivos de la Operación Southern Spear, enfocada en detectar y desarticular redes criminales marítimas que amenazan la seguridad del hemisferio occidental.