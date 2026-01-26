En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Fernanda Cabal
Guerra arancelaria con Ecuador
Mineápolis
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Cambio Radical pide que tarjeta de consultas se entregue solo a quienes la pidan

Cambio Radical pide que tarjeta de consultas se entregue solo a quienes la pidan

La Registraduría ha dicho que el 8 de marzo le entregarán la tarjeta de las consultas a todos los votantes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad