Cambio Radical pide que tarjeta de consultas se entregue solo a quienes la pidan

Desde Cambio Radical le enviaron una carta al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría en la que piden imparcialidad para las consultas interpartidistas del 8 de marzo.
Es importante recordar que ese día son las elecciones legislativas y se harán también las consultas para que algunos sectores puedan elegir a su candidato a la presidencia para la primera vuelta.
“Cambio Radical solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral la adopción de medidas inmediatas que garanticen la imparcialidad del proceso electoral del próximo 8 de marzo, en especial para proteger los derechos de los partidos políticos que no participarán en las consultas interpartidistas, como es el caso de esta colectividad”, señala el partido.
Es importante recordar que la Registraduría ha dicho que las dos consultas irán en una misma tarjeta electoral y que dicha tarjeta se le entregará a todas las personas que vayan a votar.
“Para Cambio Radical, resulta fundamental socializar y difundir lo establecido en la Ley Estatutaria 130 de 1994, la cual dispone de manera clara que la tarjeta electoral de las consultas debe ser suministrada únicamente a los ciudadanos que la soliciten de forma expresa y voluntaria”, dice el partido.
Hasta el momento, habrá dos consultas: el Pacto Amplio, que tiene tres candidatos, y la Gran Consulta por Colombia, que completa nueve integrantes.