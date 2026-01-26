Cambio Radical pide que tarjeta de consultas se entregue solo a quienes la pidan

Desde Cambio Radical le enviaron una carta al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría en la que piden imparcialidad para las consultas interpartidistas del 8 de marzo.

Es importante recordar que ese día son las elecciones legislativas y se harán también las consultas para que algunos sectores puedan elegir a su candidato a la presidencia para la primera vuelta.

“Cambio Radical solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral la adopción de medidas inmediatas que garanticen la imparcialidad del proceso electoral del próximo 8 de marzo, en especial para proteger los derechos de los partidos políticos que no participarán en las consultas interpartidistas, como es el caso de esta colectividad”, señala el partido.

Elecciones 2026. Foto: AFP.

Es importante recordar que la Registraduría ha dicho que las dos consultas irán en una misma tarjeta electoral y que dicha tarjeta se le entregará a todas las personas que vayan a votar.



“Para Cambio Radical, resulta fundamental socializar y difundir lo establecido en la Ley Estatutaria 130 de 1994, la cual dispone de manera clara que la tarjeta electoral de las consultas debe ser suministrada únicamente a los ciudadanos que la soliciten de forma expresa y voluntaria”, dice el partido.

Hasta el momento, habrá dos consultas: el Pacto Amplio, que tiene tres candidatos, y la Gran Consulta por Colombia, que completa nueve integrantes.