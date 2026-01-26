Protestas toman Mineápolis por muerte de hombre a manos de ICE; Trump dice que se está investigando

Cientos de personas protestaron este domingo en el centro de Mineápolis por la muerte de Alex Pretti, que falleció el sábado a causa de varios disparos de agentes federales de inmigración, y pidieron nuevamente poner fin a las redadas masivas contra migrantes ordenadas por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Varias multitudes desfilaron por la ciudad pese a las máximas de 3 grados (-16 grados centígrados) y se congregaron en torno al Ayuntamiento o al Centro de Gobierno de Hennepin, condado que forma parte de Mineápolis y que es donde falleció Pretti.

Medios locales también mostraron concentraciones de gente protestando en la vecina ciudad de Saint Paul, en el entorno del edificio Federal Whipple, cuartel general de los miles de agentes que ha enviado Washington desde principios de enero para llevar a cabo redadas contra inmigrantes.

Durante todo el día, grupos de ciudadanos acudieron también al lugar donde falleció Pretti, en la avenida Nicollet, para depositar flores y honrar su memoria.



Las autoridades del estado y de Minéapolis han reportado que las protestas han registrado momentos tensos, pero han sido hasta el momento mayoritariamente pacíficas.

La ciudad cuenta actualmente con un gran despliegue policial y, en determinadas zonas, de la Guardia Nacional a petición del propio estado, para garantizar la seguridad.

Agentes de inmigración abatieron ayer a tiros a Pretti, enfermero de 37 años, durante una operación para capturar a un inmigrante, en lo que supone el segundo incidente de este tipo en menos de tres semanas en Mineápolis, donde el pasado 7 de enero una mujer, Renee Good, murió a causa de los disparos de un funcionario del ICE.

Pretti falleció tras interponerse entre agentes migratorios y dos mujeres que protestaban contra sus operaciones.



Trump dice que se está investigando el asesinato de Pretti en Minneapolis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmo este domingo que se está investigando el incidente en el que resultó muerto Alex Pretti en Minneapolis, por disparos de un agente de inmigración (ICE), e indicó su disposición a retirar a los agentes de la ciudad, aunque no mencionó fecha alguna.

En una breve entrevista exclusiva que publica hoy el diario Wall Street Journal, Trump dijo que su gobierno estaba investigando el incidente y no respondió, según el diario, cuando se le preguntó dos veces si el agente que disparó a Alex Pretti había actuado correctamente.

"Estamos investigando, revisando todo y emitiremos una resolución", dijo Trump, matizando lo que hasta entonces habían manifestado públicamente algunos miembros de su administración.

Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos, fue asesinado por agentes del ICE el sábado por la mañana en una calle de Minneapolis, tras reducirlo cuando grababa con su teléfono móvil a los agentes durante una manifestación contra la política migratoria de la Administración Trump.

El comandante general de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., Gregory Bovino, dijo este domingo que hay "mucha especulación" sobre si los agentes habían visto a Alex Pretti blandiendo un arma antes de matarlo a tiros, y que los agentes "tuvieron una fracción de segundo para tomar una decisión".

No obstante, los vídeos publicados hasta el momento contradicen la versión oficial.