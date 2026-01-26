En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Papá Pitufo
Disidencias Calarcá
Concierto Bad Bunny
Aranceles de Ecuador

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Protestas toman Mineápolis por muerte de hombre a manos de ICE; Trump dice que se está investigando

Protestas toman Mineápolis por muerte de hombre a manos de ICE; Trump dice que se está investigando

Durante todo el día, grupos de ciudadanos acudieron también al lugar donde falleció Pretti, en la avenida Nicollet, para depositar flores y honrar su memoria.

Mineápolis-AFP.png
Protestas toman Mineápolis
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad