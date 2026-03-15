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Blu Radio  / Turismo  / El plan perfecto para los bogotanos en Semana Santa: un increíble viacrucis bajo tierra

El plan perfecto para los bogotanos en Semana Santa: un increíble viacrucis bajo tierra

A menos de una hora de Bogotá, miles de visitantes pueden vivir en Semana Santa una experiencia única recorriendo un viacrucis subterráneo a 180 metros bajo tierra.

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