El plan perfecto para los bogotanos en Semana Santa: un increíble viacrucis bajo tierra

La llegada de la Semana Santa siempre marca uno de los momentos más esperados del calendario en Colombia. Durante estos días, miles de personas aprovechan para hacer una pausa en la rutina, salir de viaje o participar en las tradicionales celebraciones religiosas que hacen parte de la cultura del país.

Mientras muchas ciudades reducen su actividad habitual, las carreteras comienzan a llenarse de viajeros que buscan destinos cercanos para descansar o vivir experiencias de fe. Uno de los lugares que se posiciona cada año como una de las mejores opciones para visitar durante esta temporada se encuentra muy cerca de Bogotá: la imponente Catedral de Sal de Zipaquirá.

Ubicada a unos 180 metros bajo tierra, dentro de una antigua mina de sal, este templo subterráneo es considerado una de las obras arquitectónicas y espirituales más sorprendentes del país y uno de los principales atractivos turísticos de Colombia.



Un destino perfecto para visitar en Semana Santa cerca de Bogotá

A menos de dos horas de Bogotá, el municipio de Zipaquirá se ha consolidado como uno de los epicentros del turismo religioso durante la Semana Santa.

El principal atractivo es la Catedral de Sal de Zipaquirá, un templo único en el mundo construido dentro de una montaña de sal que mezcla arquitectura, arte, historia minera y espiritualidad.



Durante esta temporada, el complejo turístico organiza actividades especiales para los visitantes, incluyendo celebraciones litúrgicas, recorridos espirituales y espacios diseñados para la reflexión.



Qué hace única a la Catedral de Sal de Zipaquirá

Uno de los aspectos que más sorprende a los visitantes es que todas las esculturas, columnas y espacios del templo están tallados directamente en roca de sal.

El recorrido incluye el tradicional Vía Crucis con 14 estaciones que representan momentos clave de la pasión de Jesucristo, además de tres grandes naves que simbolizan su nacimiento, vida y muerte.

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Entre los elementos que más llaman la atención de los turistas están:



Las esculturas religiosas talladas directamente en sal.

Los túneles iluminados que conducen al altar principal.

El recorrido espiritual del Vía Crucis.

Las enormes cavidades subterráneas que forman las naves del templo.

Este espacio no solo funciona como un lugar de oración, también es una muestra del ingenio de los mineros que durante décadas trabajaron en esta montaña y lograron transformar la mina en uno de los templos más impresionantes del planeta.

Catedral de Sal. Foto: Suministrada

El interés por conocer la Catedral de Sal de Zipaquirá sigue creciendo cada año. Solo en 2025, el complejo superó los 706.000 visitantes, una cifra récord que lo consolida como uno de los destinos más visitados del país.

Durante la Semana Santa, la afluencia suele aumentar considerablemente, lo que convierte al municipio en uno de los lugares más concurridos del turismo religioso en Colombia.

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La visita no se limita únicamente al templo subterráneo. La catedral hace parte del Parque de la Sal, un complejo turístico de aproximadamente 32 hectáreas que integra experiencias culturales, educativas y recreativas.

Dentro del parque, los visitantes pueden encontrar:



Museos relacionados con la historia minera de la región.

Senderos temáticos sobre geología y sostenibilidad.

Espacios culturales y educativos.

Zonas gastronómicas y comerciales.

Gracias a esta oferta integral, el lugar se ha convertido en un motor turístico para Zipaquirá y el departamento de Cundinamarca, impulsando sectores como la hotelería, el comercio y la gastronomía.

¿Cómo llegar a la Catedral de Sal desde Bogotá?

Llegar a la Catedral de Sal de Zipaquirá desde Bogotá es un recorrido sencillo y uno de los planes más frecuentes para quienes buscan una escapada corta durante la Semana Santa.

Para hacerlo en carro, se recomienda seguir esta ruta:



Tomar la Autopista Norte (Ruta 55) en dirección al municipio de Chía.

Continuar por la vía Cajicá – Zipaquirá.

Al llegar a Zipaquirá, seguir las señales turísticas que conducen directamente a la catedral.

El trayecto suele tardar entre 45 minutos y una hora, dependiendo del tráfico, lo que convierte este destino en una excelente opción para quienes desean salir de la ciudad sin realizar viajes largos.

A 180 metros bajo tierra, en el corazón de una montaña de sal, miles de visitantes encuentran cada año un espacio de silencio, contemplación y conexión espiritual.

Por esta razón, la Catedral de Sal de Zipaquirá se mantiene como uno de los destinos más emblemáticos del turismo religioso en Colombia y uno de los planes favoritos para quienes buscan un viaje corto desde Bogotá durante la Semana Santa.