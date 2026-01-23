Niño de 5 años fue detenido por ICE mientras llegaba a casa en Mineápolis: imagen causa indignación

Una imagen tomada frente a una vivienda en Columbia Heights, Minnesota (Estados Unidos), desató una ola de indignación en redes sociales.

En la fotografía se observa a un niño de cinco años, con mochila escolar y gorro azul, siendo escoltado por un agente de inmigración mientras regresa a su casa.

El menor, identificado como Liam Conejo Ramos, fue detenido junto a su padre en un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ocurrido el pasado martes.

De acuerdo con autoridades del distrito escolar, el niño y su padre, de origen ecuatoriano, acababan de volver de la escuela cuando agentes federales se acercaron en la entrada vehicular de su residencia. Ambos fueron trasladados posteriormente a un centro de detención en Texas, según reveló el diario británico The Guardian.



Niño de 5 años siendo escoltado por ICE. Foto: Columbia Heights Public School

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que la operación no tenía como objetivo al menor. En un comunicado difundido en la red social X, la agencia explicó que el procedimiento buscaba arrestar a Adrian Alexander Conejo Arias, padre del niño, a quien calificaron como inmigrante indocumentado. Sin embargo, la intervención generó fuertes cuestionamientos por parte de líderes educativos locales.

Zena Stenvik, superintendente del distrito escolar de Columbia Heights, señaló que uno de los agentes habría utilizado al niño para identificar a otros ocupantes de la vivienda, incluso obligándolo a tocar la puerta. “Básicamente utilizaron a un niño de cinco años como cebo”, afirmó en declaraciones recogidas por medios internacionales, calificando la escena como una muestra de la dureza de las actuales políticas migratorias.

Por su parte, Marc Prokosch, abogado de la familia, sostuvo que tanto el padre como el menor cuentan con un proceso de asilo activo y que ingresaron legalmente a Estados Unidos por un puerto de entrada oficial. “Cumplieron con todos los requisitos establecidos por la ley. No son criminales”, dijo el defensor, al rechazar la versión oficial de las autoridades federales.

El DHS, en contraste, afirmó que el adulto intentó huir a pie durante el operativo y dejó al niño atrás, por lo que un agente se encargó de protegerlo mientras otros procedían con el arresto. Además, reiteraron que ofrecen a los padres la opción de ser deportados junto a sus hijos o de designar a un tutor temporal.

Este caso ocurre en medio de un aumento significativo de operativos migratorios durante la administración Trump. Según datos entregados al The Guardian, al menos cuatro estudiantes del mismo distrito escolar de Minnesota han sido detenidos por autoridades federales en las últimas dos semanas, lo que ha incrementado la preocupación entre comunidades migrantes y defensores de derechos humanos.