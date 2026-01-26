Él era Alex Pretti, el hombre que inmigración mató en Minéapolis; tenía 37 años

El hombre que agentes federales de inmigración mataron este sábado a tiros en la ciudad estadounidense de Mineápolis es un varón blanco de 37 años, identificado como Alex Pretti, que aparentemente tenía permiso de armas y que no había tenido incidentes reseñables con las fuerzas de seguridad, según informó en el jefe de policía de la ciudad, Brian O'Hara.

"Hemos identificado a esta persona: un hombre blanco de 37 años, residente de la ciudad. La única interacción que conocemos que haya tenido con las fuerzas del orden ha sido por multas de tráfico y creemos que era un propietario legal de armas con permiso para portarlas", explicó en rueda de prensa O'Hara después de que el Departamento de Seguridad Nacional, responsable de inmigración, asegurara que la víctima iba armada.

La muerte del hombre -el segundo incidente de este tipo relacionado con las grandes redadas contra migrantes en Mineápolis en menos de tres semanas- ha quedado registrada en un vídeo compartido en Facebook en el que se ve a media docena o más de agentes enmascarados rodeando a un hombre que forcejea con ellos y parece resistirse en el suelo.

En un momento dado uno de los oficiales parece golpearlo con la culata de una pistola justo antes de que otro operativo abra fuego contra el individuo, que ya queda completamente inmóvil en el suelo mientras el personal de inmigración se aparta.



"No sabemos qué ocurrió antes de la grabación que está disponible en internet en este momento. Hemos solicitado inmediatamente a la Oficina de Investigación Criminal de Minnesota que interviniera para llevar a cabo una investigación", explicó en rueda de prensa O'Hara.

El jefe de policía aseguró que estos oficiales ya se encuentran en el lugar del suceso, y que cree que también han llegado ahí agentes del FBI.

"Creo que el vídeo habla por sí solo", dijo O'Hara, que pidió a la población de Minéapolis que abandone la zona donde se produjo el tiroteo, después de que la ciudad haya declarado prohibido el derecho de asamblea y pedido que no se recurra a la violencia o el caos en la urbe.

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó hoy en un comunicado que la víctima llevaba un arma corta y varios cargadores.

Según el texto, durante una operación "contra un inmigrante ilegal que era buscado por asalto", una persona se aproximó a los agentes federales de la Patrulla Fronteriza con un arma semiautomática de 9 milímetros, que mostraron en una foto.

El suceso se produce algo más de dos semanas después de que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mataran a tiros a una mujer de 37 años, Renee Good, en su coche en el transcurso de sus redadas contra migrantes, que han sido protestadas masivamente por los habitantes de Mineápolis.

Las redadas a gran escala en Mineápolis -que ha visto le llegada de un número de agentes federales cinco veces superior a toda la fuerza policial de la ciudad- fueron ordenadas por el Gobierno Trump a principios de enero, cuando el documental de un 'youtuber' conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.