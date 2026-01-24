Salen a la luz videos del ataque de agentes del ICE donde murió un enfermero de 37 años

Nuevos videos que recogen la muerte de un hombre a manos de agentes federales de inmigración en la ciudad estadounidense de Mineápolis este sábado muestran que la víctima trató de proteger a dos personas de los envites de los funcionarios, que le atacaron entonces con gas y, tras forcejear con él, le dispararon.

En un primer video se ve a la víctima, Alex Pretti, un enfermero de 37 años, encarándose con agentes en plena calle durante un operativo mientras graba con su teléfono, aunque el hombre retrocede al ser empujado por uno de los oficiales.

En otro, se le ve -siempre grabando con el teléfono en la mano derecha- indicando a un conductor que proceda a circular, mientras otros dos ciudadanos se encaran con agentes de inmigración y tocan el silbato, algo que se ha vuelto común en la ciudad para alertar a los vecinos sobre las redadas contra migrantes a gran escala ordenadas por el Gobierno del presidente Donald Trump.

En un momento dado, un agente empuja a uno de esos dos ciudadanos, que cae al suelo, y Pretti trata de interponerse para proteger a esta persona de los empellones. En ese momento el agente gasea a Pretti y a los otros dos civiles y el enfermero trata de escudar a la persona caída en el suelo.



Es entonces cuando varios agentes rodean al Pretti y forcejean con él antes de dispararle en más de una ocasión cuando está en el suelo.

El Departamento de Seguridad Nacional, encargado de las operaciones migratorias, ha asegurado que Pretti portaba un arma semiautomática y cargadores y la propia secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró en rueda de prensa que la víctima "atacó a los agentes" con "la intención de causar daño" y que estaba "blandiendo" el arma.

El hombre que murió este sábado en Mineápolis por disparos de agentes migratorios de ICE fue identificado como Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de 37 años que trabajaba en un hospital de veteranos de esa ciudad de Minnesota.pic.twitter.com/bPxwqIL2Z4 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) January 24, 2026

🔫🇺🇸🥷#ULTIMAHORA🔫🇺🇸🥷El ICE la hace de nuevo en Minneapolis, Minnesota. No contentos con matar a Renee Nicole Good, arrestar a niños, ahora matan a sangre fría a Alex Jeffrey Pretti, ciudadano de EEUU de 37 años. Defendía a mujer de detención violenta😠pic.twitter.com/WsCa8q6jSy pic.twitter.com/xh5d1oU70V — 🐞Monaliza🐞 (@MONALI4T) January 24, 2026

Otro ángulo donde Alex Jeffrey Pretti, es asesinado por los agentes criminales de ICE, en Minneapolis.



La dictadura de Donald Trump, matando a civiles en EU.

RT👇 pic.twitter.com/W53mHATncC — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) January 24, 2026

🚨 CONFIRMED: The man shot by federal agents in Minneapolis has died, Minneapolis Police Chief Brian O’Hara tells the Star Tribune.



Sources say ICE tried to order local police off the scene.



O’Hara refused and told officers to preserve it.



The BCA is now en route.



DHS claims… pic.twitter.com/7f8dUeDiBI — Brian Allen (@allenanalysis) January 24, 2026

Sin embargo, ninguno de los videos publicados hasta ahora en internet muestran a Pretti en ninguna de las distintas tomas con ningún arma.

En uno de los videos parece apreciarse que uno de los agentes de inmigración arrebata un arma muy similar a la que el Departamento de Seguridad Nacional dijo haber requisado a Pretti (una Sig Sauer semiautomática de 9 milímetros) segundos antes de que comiencen los disparos.

Noem aseguró que el Gobierno Federal está investigando lo sucedido y que no colaborará con las autoridades del estado de Minesota (donde se encuentra Mineápolis) ni su gobernador, Tim Walz, del que dijo que no es de fiar.

Horas antes, Walz aseguró que no permitiría que los federales investiguen en exclusiva lo sucedido, al igual que sucedió con la muerte hace menos de tres semanas en Mineápolis de una mujer, Renee Good, por disparos de un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las redadas a gran escala en Mineápolis -que ha visto la llegada de un número de agentes federales cinco veces superior a toda la fuerza policial de la ciudad- fueron ordenadas por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a principios de enero, cuando el documental de un 'youtuber' conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.