Emergencia económica
Padre Camilo Torres
Aranceles de Ecuador
Concierto Bad Bunny

Salen a la luz videos del ataque de agentes del ICE donde murió un enfermero de 37 años

Salen a la luz videos del ataque de agentes del ICE donde murió un enfermero de 37 años

En un primer video se ve a la víctima, Alex Pretti, un enfermero de 37 años, encarándose con agentes en plena calle durante un operativo mientras graba con su teléfono.

Por: EFE
|
Actualizado: 24 de ene, 2026

