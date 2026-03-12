Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, jueves 12 de marzo de 2026

El chance Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más populares y consultados en la región Caribe de Colombia. Con varios años de trayectoria, este sorteo atrae diariamente a miles de apostadores que revisan los resultados con la ilusión de acertar el número ganador y obtener alguno de los premios disponibles.



Número ganador de Sinuano Día hoy, jueves 12 de marzo de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este jueves 12 de marzo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Hora del sorteo del Sinuano Día

El Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos, lo que brinda oportunidades constantes para quienes desean apostar.

Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., momento en el que los participantes pueden consultar si el número que eligieron resultó ganador. La puntualidad en la publicación de los resultados ha contribuido a fortalecer la confianza de los jugadores en este sorteo.



Modalidades de apuesta disponibles

El Sinuano Día ofrece diferentes modalidades de apuesta que permiten a los jugadores elegir la opción que mejor se ajuste a su presupuesto o estrategia. Cada modalidad tiene probabilidades y premios distintos, según la cantidad de cifras acertadas.

Entre las principales opciones se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

acertar las dos últimas cifras del resultado. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a esta variedad, tanto quienes buscan premios mayores como quienes prefieren apuestas más sencillas pueden participar en el juego.



Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día

Uno de los factores que explica la popularidad del Sinuano Día en la región Caribe es su accesibilidad económica, ya que permite apostar con montos relativamente bajos.



Los valores autorizados para participar son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos

Este rango permite que personas con distintos presupuestos puedan jugar y probar suerte en cada sorteo.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

Las personas que resulten ganadoras deben dirigirse a un punto autorizado de Apuestas del Sinú para iniciar el proceso de reclamación del premio.

Documentos básicos requeridos

Para reclamar el premio es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el monto ganado

Dependiendo del valor del premio obtenido, pueden solicitarse documentos adicionales:

