Jueces penales de Cali denuncian ser víctimas de agresiones verbales en medio de escrutinios

En la mañana de este jueves, los Jueces Penales de Cali publicaron un comunicado en el que advertían que durante los escrutinios de las elecciones del Congreso de la República, varios de ellos han sido expuestos mediaticamente por parte de testigos, veedores y demás personas que se encuentran vigilando el proceso.

Específicamente se basan en el caso del juez especializado de Cali, Hugo Fernando Rodríguez, quien fue grabado y este video publicado en diferentes plataformas por parte de integrantes de un partido político que lo señala de intentar interferir en la verificación de votos.

En el documento, los jueces de Cali aseguran que este tipo de publicaciones ponen en riesgo su dignidad, reputación y su seguridad, convirtiéndolos en blanco de contiendas y polarización.

"Se aclara que la designación de los servidores públicos, jueces y empleados, como claveros y escrutadores de dicha contienda electoral, se realiza por mandato del artículo 157 y siguientes del Código Electoral en razón a la investidura que se ostenta, en cumplimiento del mandato legal y constitucional de garantizar la democracia y las instituciones de nuestro Estado Social de Derecho. Por ello, solicitamos se nos sea tratados con la dignidad que revisten nuestros cargos y no seamos blancos de contiendas y/o polarización de origen político", indican en el comunicado.



Según el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, el proceso de escrutinio en el Valle del Cauca ha completado el 50%, logrando escrutar en 21 municipios completamente los resultados de las consultas.