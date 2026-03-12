En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Wadith Manzur y Karen Manrique
Juan Daniel Oviedo
Paloma Valencia
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Jueces penales de Cali denuncian ser víctimas de agresiones verbales en medio de escrutinios

Jueces penales de Cali denuncian ser víctimas de agresiones verbales en medio de escrutinios

Uno de los jueces fue señalado y expuesto en redes sociales poniendo en riesgo su reputación y su seguridad.

Jueces de Cali piden no ser expuestos mediáticamente en medio de escrutinios.
Jueces de Cali piden no ser expuestos mediáticamente en medio de escrutinios.
Foto: tomada de redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad