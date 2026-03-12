Casa por cárcel para delincuentes que usaban látex para suplantar identidades y sacar créditos

La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis presuntos integrantes de una red delincuencial señalada de diseñar huellas dactilares de látex para suplantar identidades y solicitar productos financieros de manera fraudulenta en Bogotá, Medellín (Antioquia), Villavicencio (Meta) e Ibagué (Tolima), entre otras ciudades del país.

De acuerdo con la investigación, los integrantes de esta estructura criminal elaboraban réplicas de huellas decadactilares en látex y documentos falsos, con el fin de superar los sistemas biométricos de seguridad utilizados por entidades financieras para aprobar créditos y tarjetas.

Según el ente acusador, la organización utilizaba datos personales de ciudadanos para crear cédulas con fotografías de los propios integrantes del grupo y, con las huellas clonadas, realizaban los trámites ante bancos para obtener créditos, tarjetas y otros productos financieros.

Además, las investigaciones revelaron que estas personas estarían relacionadas con al menos 25 hechos delictivos, mediante los cuales se habrían apropiado de cerca de 274 millones de pesos a través de compras, retiros y avances en cajeros automáticos.



Uno de los aspectos clave del caso es que, según la Fiscalía, es que una de las capturadas sería funcionaria de una entidad bancaria y habría facilitado la aprobación de los productos financieros solicitados por la organización.

Los seis señalados fueron imputados por delitos de concierto para delinquir, violación de datos personales, hurto y acceso abusivo a sistemas informáticos, mientras avanzan las investigaciones para establecer si hay más personas involucradas en esta modalidad de fraude.

Finalmente, según el ente acusador y por disposición de un juez de control de garantías todos deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.