Capturan a influencer “Javier Arias Stun” en Antioquia; le incautaron municiones y dinero

En un operativo conjunto entre la Dijin de la Policía y la DEA fue detenido en Necoclí el hombre conocido en redes sociales por realizar rifas de vehículos de alta gama sin autorización. Se trata de Javier Arias Castañeda, conocido como “Javier Arias Stun”.

Durante el procedimiento judicial, las autoridades reportaron el hallazgo de un importante arsenal y una alta suma de dinero en efectivo. Según el informe oficial, fueron incautadas dos pistolas, dos escopetas, una carabina y abundante munición de diferentes calibres.

Arias Castañeda deberá responder ante la justicia por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.Además del armamento, los uniformados hallaron más de $200 millones de pesos en efectivo.

“Javier Arias Stun” había ganado gran notoriedad en plataformas digitales por promocionar y realizar rifas de automóviles y motocicletas de alta gama.



Sin embargo, estas actividades comerciales ya habían encendido las alarmas de los entes reguladores. Incluso, Coljuegos había emitido alertas previas señalando que dichos sorteos se realizaban sin la debida autorización legal, lo que ponía en duda la transparencia de las millonarias rifas que el hoy capturado publicitaba ante sus seguidores.

Con esta captura, las autoridades buscan esclarecer no solo el origen del armamento y el dinero incautado, sino también el alcance de las actividades de juegos de suerte y azar que lideraba el procesado en la región de Urabá y el resto del país.

Sobre lo incautado

•2 pistolas de varios calibres.

•2 escopetas calibre 12.

•1 carabina de precisión calibre 22.

•1,926 cartuchos de diversos calibres (12, 9mm, .22 y .25)

•$208.000.000 de pesos en billetes de alta denominación.

Además, se incautaron equipos tecnológicos que al parecer contienen información de vital importancia para futuras investigaciones contra delitos trasnacionales.