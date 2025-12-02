¿Por qué Coljuegos bloqueó temporalmente a Expressen, el medio que denunció a Verónica Alcocer?

El Gobierno Nacional confirmó que el portal sueco Expressen.se, responsable de las publicaciones sobre la vida de Verónica Alcocer en Estocolmo, fue incluido en una lista de sitios a bloquear por Coljuegos. La revelación se conoció a través de la respuesta enviada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) a un derecho de petición de la representante a la Cámara Katherine Miranda, discutida y analizada este lunes en el programa Mañanas Blu con Néstor Morales.

Según el documento oficial, firmado por Ruby Ruth Ramírez, directora jurídica del MinTIC, el portal Expressen aparece en el listado de sitios web a bloquear publicado por Coljuegos el 31 de octubre de 2025. La información sorprende porque el primer artículo del medio sueco sobre Alcocer fue publicado 15 días después, el 16 de noviembre. De hecho, el sitio aparece aún en un documento publicado en el sitio web de la entidad. (En este enlace se puede descargar)

Coljuegos bloqueó a Expressen.se

Un bloqueo en la categoría de “apuestas ilícitas”

La respuesta del MinTIC indica que, tras la validación del Grupo Interno de Ciberseguridad, se comprobó que Expressen fue clasificado por Coljuegos dentro de los dominios asociados a apuestas no autorizadas. Esta categoría es utilizada por la entidad para solicitar el bloqueo de páginas que ofrecen juegos de azar y no cumplen con la regulación colombiana.

Sin embargo, los panelistas de Mañanas Blu señalaron que Expressen es un medio de comunicación y no tiene relación con plataformas de apuestas. Para algunos comentaristas, la explicación podría estar en la eventual presencia de publicidad internacional relacionada con videojuegos o casinos en línea. Para otros, se trata de una coincidencia difícil de sostener.



¿Censura o error administrativo?

El análisis de Mañanas Blu plantea dos escenarios:



Una “desafortunada coincidencia”, como afirmó Felipe Zuleta, en la que el portal fue incluido por error en la categoría de apuestas ilícitas. Un intento de censura, especialmente dado que Expressen adelantaba investigaciones que incomodaban al Gobierno sobre la vida de Verónica Alcocer en Suecia.

Los comentaristas resaltaron que el principio de neutralidad de la red, vigente en Colombia, prohíbe que autoridades o intermediarios condicionen el acceso a contenidos en Internet, salvo mediante orden administrativa debidamente fundamentada o decisión judicial.

No obstante, el propio derecho de petición revela que el Ministerio de las TIC no conoce un acto administrativo que respalde la instrucción, y que simplemente recibió de Coljuegos un listado con los dominios a bloquear.

Acceso desigual según dispositivo y operador

La discusión en Mañanas Blu también abordó los problemas de acceso reportados por ciudadanos y periodistas. Mientras que la versión de escritorio de Expressen es accesible desde Colombia, en numerosos teléfonos móviles el portal no abre. El MinTIC confirmó que la experiencia depende del dispositivo, sistema operativo y operador de Internet, aunque no ofreció una causa técnica concreta.



Preguntas abiertas y reclamo de explicaciones

Los panelistas subrayaron que Coljuegos debe explicar públicamente por qué el medio sueco fue incluido en la lista de bloqueo y bajo qué criterios. Además, solicitaron que la entidad publique el acto administrativo correspondiente, si existe.

En el programa se recordó que, entre el 16 y el 26 de noviembre, Expressen publicó una serie de artículos sobre Verónica Alcocer, describiendo su vida en Estocolmo e insinuando investigaciones y calificativos que no corresponden a procesos judiciales en Colombia. Tras respuestas del presidente Gustavo Petro en la red X, el medio publicó varias notas adicionales. Sin embargo, Expressen no ha publicado nuevos artículos sobre Colombia desde el 26 de noviembre.

Mintuos después de los comentarios, Marco Tulio Hincapié, presidente de Coljuegos, emitió una comunicación en la que afirma que la inclusión está desde el 2021desde el 2021: "Desde el año 2021, durante administración del expresidente Iván Duque, el sitio web www.expressen.se se encuentra incluido en el listado de portales denunciados por Coljuegos por la presunta operación y promoción de casas de apuestas no autorizadas por esta entidad. No obstante, se desconoce si el medio de comunicación que se menciona cuenta con otro dominio diferente al aquí referido. Así pues, cabe aclarar que, si bien el sitio web está incluido en el listado, actualmente solo se encuentra bloqueado por los Prestadores de Servicios de Internet denominados Red Huguesnet, Movistar y Tigo".