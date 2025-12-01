Saab niega participación de Verónica Alcocer y aclara rol de Petro en negociación de los Gripen

El director ejecutivo de Saab Colombia, Pierre Farkas, aclaró los alcances de la participación del presidente Gustavo Petro y de la primera dama, Verónica Alcocer, en el proceso de negociación para la compra de los aviones de combate Gripen. Según explicó, el jefe de Estado tuvo una única intervención protocolaria y Alcocer no participó en ningún momento del proceso.

Farkas confirmó que el 2 de abril de este año se realizó una reunión en la Casa de Nariño, con presencia del entonces cuerpo diplomático sueco y varios ministros del Gobierno. “Como se reveló en medios, el día 2 de abril de este año se llevó a cabo una reunión en Presidencia a la que asistió la antigua embajadora de Suecia y correspondientes ministros”, explicó. Sin embargo, subrayó que esa participación no significó un rol activo del presidente en las negociaciones.

El directivo insistió en que todas las sesiones formales se desarrollaron con los equipos técnicos y financieros designados por Colombia. “Estas sesiones de negociación se han hecho con el equipo de evaluación y el equipo técnico, también con equipos financieros y con miras en la cooperación industrial”.

Un avión militar sueco Gripen realiza maniobras acrobáticas durante la reunión internacional de aviación AIRVG2025 en el aeropuerto Franjo Tuđman en Zagreb el 10 de mayo de 2025. AFP

Uno de los señalamientos más reiterados por Farkas fue la exclusión total de la primera dama en cualquier instancia del proceso. “La primera dama jamás ha sido parte del proceso, como tampoco las previas primeras damas”, afirmó. Para reforzar su declaración, añadió: “Y para ser empáticamente aún más claro, la primera dama no ha sido parte del proceso, ni antes ni durante ni después”.



El representante de Saab recalcó que, en los más de diez años en los que ha participado personalmente en estas discusiones, nunca ha habido intervención de personas ajenas a las delegaciones oficiales. “Este proceso nunca ha tenido intermediarios; el proceso se ha conducido por las autoridades del gobierno colombiano y las del gobierno sueco”, aseguró.

Farkas también destacó que ningún gobierno, ni el actual ni los anteriores, ha ejercido presión indebida. “Este gobierno ni los anteriores han ejercido presiones ni tampoco han generado intermediaciones; me refiero específicamente de parte del alto gobierno”, dijo al cerrar su intervención.