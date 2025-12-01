Un descuento de 9 %: la razón que llevó a Colombia a elegir los Gripen sobre otras propuestas

El comandante de la FAC, general Luis Carlos Córdoba, reveló que el elemento determinante fue el ahorro logrado durante la negociación y la claridad de la oferta formal presentada por Saab, en contraste con otras propuestas que, según dijo, no ofrecían precios definitivos ni aeronaves nuevas bajo condiciones estables.

Según Córdoba, la primera gran diferencia apareció cuando se recibió el documento preliminar de precio y disponibilidad de Estados Unidos. Allí, afirmó, quedó claro que no era una oferta formal. “Los datos de precio y disponibilidad proporcionados no son válidos para preparar una carta de aceptación y oferta. Este documento no representa una oferta del Gobierno de los Estados Unidos”, citó, subrayando que no podía utilizarse para presupuestación ni como base contractual.

Tras solicitar una propuesta formal en marzo de 2024, la FAC recibió en junio de ese año una comunicación sobre la posibilidad de adquirir aeronaves usadas provenientes de Estados Unidos y, posteriormente, de otros países. Córdoba insistió en que esa opción no cumplía los requisitos de la Fuerza Aeroespacial. “Reiteramos formalmente que se requieren aeronaves nuevas y que aviones usados no son una opción”. Esa respuesta fue enviada en octubre de 2024, pero, aun así, según relató, en febrero de 2025 la misión aérea estadounidense volvió a presentar alternativas usadas.

El comandante de la FAC, general Luis Carlos Córdoba.

El proceso continuó con la actualización del estudio de mercado, el análisis del proyecto en el Comité Intersectorial de Proyectos Estratégicos en junio de 2025 y la aprobación del aval fiscal por parte del Ministerio de Hacienda en agosto. “Aquí se determina que debe ser en precios corrientes y montos fijos. Esa es la condición”, recalcó. Más adelante, en octubre de 2025, se autorizaron vigencias futuras hasta 2032, lo que permitió iniciar el proceso contractual.



El punto clave llegó durante la negociación final con Saab. El comandante de la FAC confirmó que la propuesta sueca logró un ahorro significativo: “Se logró un ahorro del nueve por ciento respecto a la propuesta inicial, pero además se logró tener una aeronave adicional con full capacidades”. En total, el contrato incluye 17 aviones: 15 monoplaza y 2 biplaza, con sensores, radares y sistemas de autoprotección integrados de última generación.

El general Córdoba describió que la compra incluye el armamento ya totalmente integrado al software y los sistemas del avión, lo que evita costos y retrasos adicionales: “Llegan listos para usar”. También se incorporó un paquete robusto de soporte logístico para tres mil horas de operación, repuestos, herramientas de tierra, información técnica, soporte de ingeniería y equipos de planeamiento operacional.

El contrato, por 3.135 millones de euros, está respaldado por un techo presupuestal de hasta 16,5 billones de pesos, calculado en precios fijos y con la tasa de cambio proyectada por el Ministerio de Hacienda. Incluye además entrenamiento para pilotos operacionales e instructores, técnicos de mantenimiento y simuladores de vuelo y de soporte, diseñados para replicar escenarios reales. “Esto va a permitir que, cuando esos pilotos se suban a esa máquina, puedan iniciar la operación de manera muy segura”, afirmó.