Necoclí atiende 3.000 damnificados por lluvias: "Somos campesinos, necesitamos que nos colaboren"

Cuatro días continuos con aguaceros tienen a Necoclí, uno de los municipios de Antioquia con acceso al mar, literalmente bajo el agua y en medio de fuertes afectaciones, no solo porque allí se reportó la primera muerte de esta cruenta temporada invernal, sino porque persiste la búsqueda de tres campesinos más.

Mientras continúan las labores de búsqueda por parte del cuerpo de bomberos voluntarios de esa localidad, que cuentan con el apoyo de la Defensa Civil y sus homólogos de Mutatá, se conoció que la víctima, al parecer, no acató las recomendaciones de las autoridades de salir de la zona más golpeada por las precipitaciones, en medio de las evacuaciones que se vienen adelantando.

Por ello, las autoridades reiteraron la importancia de atender las instrucciones de los organismos de gestión del riesgo.

El alcalde de esa localidad, Guillermo José Cardona reveló que, además de esta tragedia y la búsqueda activa, se encuentran atendiendo a unas 800 familias en sitios que tuvieron que acondicionar como albergues.



"Hemos tenido que utilizar las escuelas para albergues donde hay más de 300 personas albergadas en centros e instituciones educativas y tenemos unas cifras de más de 800 personas damnificadas en estos momentos, familias, perdón, damnificadas, que eso lleva casi a 3.000 personas que están damnificadas en casetas comunales, en las escuelas, en los colegios, etc", indicó.

Idalia Ramos, una de las damnificadas de la vereda Ecuador, relató que perdió todo, enseres, cultivos, entre otras cosas, por lo que pidió apoyo del Gobierno nacional.

"Necesitamos apoyo del gobierno nacional, de la alcaldía municipal, de todas partes que nos colaboren. La vivienda está en el agua, los cultivos están en el agua. Nosotros somos campesinos, necesitamos que nos colaboren. ¿Por qué? Porque todos necesitamos que los cultivos están bajo el agua. Lo que es plátano, cacao, maracuyá, todo está inundado", expuso.

Publicidad

Por su parte, Nicolás Ramos reiteró que otro de los problemas son las vías, pues los daños en estas hacen que no tengan por dónde sacar sus cosechas para venderlas.

"El 90 por ciento de las viviendas están bajo el agua. Que hagan presencia en el territorio, porque la verdad es que nosotros, como campesinos que vivimos es de la agricultura, en estos momentos estamos directamente con las manos atadas, no tenemos nada. Lo poquito que a veces las cosechas nos dan, se nos pierden, porque no tenemos vía para donde evacuarlas, para donde sacarlas", opinó.

Justamente sobre este punto, el mandatario señaló que de los 300 kilómetros de vías terciarias con las que cuenta el municipio hay graves afectaciones en gran parte de estas, en especial 15 puentes que están dañados a causa del invierno. Indicó que los daños en la infraestructura vial y en los puentes han complicado la movilidad y la atención de la emergencia, por lo que solicitó a la Gobernación de Antioquia apoyo en en maquinaria, ayudas humanitarias y dotaciones básicas.

Publicidad

Finalmente, Cardona mostró su preocupación por la persistencia de las lluvias, que según los pronósticos continuarían por, al menos, tres o cuatro días más, de manera continua en esta subregión antioqueña, mientras que varias instituciones educativas han tenido que ser habilitadas como albergues temporales para atender a la población afectada.

