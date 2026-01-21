En vivo
Antioquia  / Más de una decena de capturados dejó operativo de desalojo en polémica hacienda de Necoclí

Más de una decena de capturados dejó operativo de desalojo en polémica hacienda de Necoclí

El inmueble de más de 1.000 hectáreas fue por segunda vez devuelto a beneficiarios designados por la Agencia Nacional de Tierras.

