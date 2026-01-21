Más de una decena de capturados dejó operativo de desalojo en polémica hacienda de Necoclí

Momentos de tensión se vivieron en las últimas horas en el municipio de Necoclí por cuenta del descontento de un sector de la población que reclama la adjudicación de la Hacienda Virgen del Cobre para asociaciones locales de víctimas del conflicto armado.

Luego de más de 36 horas de que el inmueble fuera invadido por decenas de personas inconformes y sin derecho de propiedad, por segunda ocasión la fuerza pública desplegó un operativo de desalojo que generó por varias horas alteraciones del orden público inclusive en zona urbana de esta localidad del Urabá antioqueño.

Efectivos de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, antiguo Esmad, hicieron presencia muy cerca de instituciones educativas en medio de las súplicas de habitantes de la zona para evitar el uso desmedido de la fuerza o el lanzamiento de gases lacrimógenos contra los manifestantes.

En graves disturbios terminó el operativo de la policía para desalojar a familias invasoras de la Hacienda Virgen del Cobre en Necoclí. #VocesySonidos pic.twitter.com/b4eLGMWQIP — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) January 21, 2026

Tras varias horas del algunos conatos de enfrentamientos en las calles y el bloqueo de la vía nacional, el coronel Jovanni Cepeda, comandante de la Policía Urabá, confirmó no solo la devolución del predio a las asociaciones beneficiadas por parte de la Agencia Nacional de Tierras, sino también la captura de 12 personas y la aprehensión de un menor de edad.

El uniformado indicó que serán los nuevos propietarios los encargados de velar por el respeto del predio en compañía permanente de la policía.

"Ellos son los garantes de la protección de este terreno. Nosotros como Policía Nacional y todas las autoridades vamos a estar atentos, pasando revista y verificando que eso efectivamente se cumpla", destacó.

La Hacienda Virgen del Cobre, un terreno de más de 1.143 hectáreas, ha estado en el centro de la polémica en los últimos días por las denuncias de organizaciones sociales y campesinas de Necoclí que aseguran que no las tuvieron en cuenta para la adjudicación del inmueble que pertenció a alias ‘Pelusa’, testaferro del extinto narcotraficante Pablo Escobar.

De igual manera, se han registrado duros señalamientos del propio presidente Gustavo Petro y el director de la ANT, Felipe Harman, sobre las vías de hecho de la comunidad que estarían siendo promovidas por el Clan del Golfo y el exalcalde del municipio, Adalberto Baena.