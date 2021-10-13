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Antioquia

Alertan por presencia masiva de agua mala en playas de Necoclí, Antioquia

Hombre capturado en Necocli
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Capturan en Necoclí a adulto mayor que estaba entre los más buscados por homicidio en Antioquia

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Habilitaron el puente Mulatos en el Urabá antioqueño: ya hay paso entre Necoclí y San Juan

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UBPD recuperó 19 cuerpos en cementerio de Necoclí ante avance de la erosión costera
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Hacienda Virgen del Cobre en Necoclí, Antioquia
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Capturados en desalojo de hacienda en Necoclí.jpg
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Más de una decena de capturados dejó operativo de desalojo en polémica hacienda de Necoclí

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