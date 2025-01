Investigan incineración de bus en la vía al Urabá antioqueño; conductor habría huido

Momentos de pánico vivieron los ocupantes y el conductor de un bus de servicio público que en las primera horas de este sábado fue consumido por las llamas cuando se trasladaba por vías del Urabá antioqueño.

Los hechos ocurrieron en un sector conocido como Alto Bonito, en la vía que comunica a Dabeiba con Mutatá y en medio de la ruta que cubría el vehículo con 42 pasajeros entre la ciudad de Medellín y Necoclí.

Según indicó Garmin Domicó, comandante del Cuerpo de Bomberos de Dabeiba, quienes atendieron la emergencia con tres unidades, las causas de lo ocurrido aún no son claras entre un presunto acto delincuencial y fallas mecánicas que pudo registrar el automotor.

"Yo le pregunté al conductor y no me dio ninguna información y hablé con uno de los ocupantes y me dijeron que ellos venían dormidos cuando de un momento les dijeron que se bajaran porque el carro se estaba incendiando", declaró.

Este importante corredor que comunica a la capital antioqueña con el Urabá permaneció por algunas horas cerrado mientras se atendía la emergencia, mientras que los pasajeros del bus incinerado fueron reubicados en otro vehículo para finalizar la ruta.

Por su parte, la Gobernación aclaró que no se registró la presencia de personas armadas en la zona y que buscan al conductor del bus que habría huido.