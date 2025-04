Ni los amigos ni las fiestas, esta es la excusa más usada por los infieles colombianos

Un reciente estudio realizado por Gleeden reveló que el 61% de los colombianos utiliza el trabajo como excusa principal para encontrarse con sus amantes. Ni las fiestas, ni los amigos, ni los viajes: los infieles prefieren justificar sus ausencias con reuniones laborales, extensas jornadas o viajes de negocios.

El informe, desarrollado en conjunto con Dive Marketing, evidencia cómo la visión del amor y las relaciones en Colombia está cambiando. Aunque cada vez más personas exploran formas de vinculación fuera de la monogamia tradicional, como las relaciones abiertas, el poliamor o el intercambio de parejas, la infidelidad sigue siendo la transgresión más común. De hecho, el 31% de los colombianos ha sido infiel, superando a quienes han optado por relaciones abiertas (19%) o tríadas (15%).

Además, el 48% de los encuestados ha experimentado algún tipo de relación no monógama, ya sea infidelidad, polifidelidad, o anarquía relacional. No obstante, un alto porcentaje (59%) aún confunde la infidelidad con la no monogamia, lo que indica que persiste una gran desinformación sobre las relaciones consensuadas y éticas fuera de la exclusividad amorosa.

Esta es la excusa más usada por los infieles colombianos

El estudio proyecta un panorama relacional en evolución: el 42% de los colombianos cree que en el futuro predominará la diversidad de modelos amorosos, mientras que el 28% apuesta por la soltería o vínculos artificiales (como el uso de IA o tecnología en las relaciones). Solo un 5% considera que la monogamia tradicional seguirá siendo el modelo dominante.

Lo cierto es que, aunque las alternativas relacionales ganan terreno, la infidelidad sigue a la cabeza… y el pretexto de “estar trabajando” continúa siendo el comodín favorito de los infieles en Colombia. El 61% de los colombianos usa esta excusa, según el estudio. La sexóloga y conferencista brasileña Flavia Dos Santos, quien afirmo, además, que la sociedad colombiana le falta avanzar en educación sexual, habló sobre el tema.

Los colombianos son los más infieles en la región y los que tienen más deseo de abrir la relación por el hecho que no discuten los temas terminan escogiendo la infidelidad. Aún estamos muy apegados a los estereotipos dijo Dos Santos.

Barreras para la no monogamia ética

El estudio también señala que la principal dificultad para implementar modelos no monógamos en Colombia es la comunicación (44%), seguida de la falta de confianza (28%) y la gestión emocional (27%). En contraste, en países como México y Argentina el reto más relevante es respetar los límites y acuerdos entre las partes involucradas.

Stephania Soto, directora de Dive Marketing, advierte que “la buena comunicación es esencial en cualquier relación, pero en la no monogamia ética es crucial. Las expectativas no habladas, la falta de consentimiento y la ausencia de responsabilidad sexoafectiva han hecho que la monogamia tradicional se vea cada vez más insostenible”.

Joven descubrió que su novio le fue infiel con su mejor amiga Foto: captura de pantalla

Las nuevas generaciones lideran el cambio

Los jóvenes menores de 25 años son los principales agentes de transformación en las relaciones amorosas: el 83% valora la exploración y la curiosidad y el 75% destaca la conexión emocional. Sin embargo, también enfrentan obstáculos como la desinformación y la estigmatización social (58%).