Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy, viernes 26 de diciembre de 2025

El chance Dorado Tarde continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más reconocidos y seguidos en Colombia.

Su trayectoria, credibilidad y la expectativa que genera cada tarde entre los apostadores lo han posicionado como una opción confiable dentro de los juegos de azar del país. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultado del Dorado Tarde

El número ganador del chance Dorado Tarde de este viernes 26 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades y pagos del Dorado Tarde

Uno de los principales atractivos del Dorado Tarde es la variedad de modalidades de apuesta, acompañadas de pagos competitivos que se adaptan a distintos perfiles de jugadores y niveles de riesgo. Las opciones disponibles son:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: devuelve 400 veces lo jugado.

devuelve 400 veces lo jugado. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): ofrece 50 veces el valor apostado.

Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una innovación que amplía las posibilidades de acierto y añade un nuevo nivel de emoción a cada jugada, aumentando el interés de los participantes.



¿A qué hora se juega el Dorado Tarde?

El Dorado Tarde se juega de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Este sorteo no se realiza los domingos ni los días festivos, por lo que se recomienda a los apostadores programar sus jugadas con anticipación.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde?

El proceso para reclamar un premio del Dorado Tarde es claro y seguro. Según lo establecido por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en un punto autorizado. Para ello, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Gracias a la combinación de tradición, confianza e innovación, el Chance Dorado Tarde se mantiene como uno de los sorteos de chance más importantes de Colombia. Cada tarde representa una nueva oportunidad para quienes participan con la ilusión de que la suerte esté de su lado.