En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Citan a debate de control político a todos los ministros del Gobierno por emergencia económica

Citan a debate de control político a todos los ministros del Gobierno por emergencia económica

La plenaria del Senado aprobó una proposición del senador Carlos Fernando Motoa para que los ministros del Gobierno Petro entreguen las explicaciones pertinentes sobre la declaratoria de la emergencia económica.

Publicidad

Publicidad

Publicidad