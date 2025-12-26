En vivo
Los tres cabecillas del ELN que desatan crisis en Catatumbo por guerra contra disidencias

Alias ‘Parmenio’, ‘Caballo de Guerra’ y ‘Chuky’ encabezan las estructuras que se enfrentan al frente 33 de las disidencias Farc, en una disputa armada que deja al menos 500 familias confinadas y decenas de desplazados en Norte de Santander.

Foto: AFP - suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: 26 de dic, 2025

