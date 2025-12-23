La retención de 18 militares del Ejército en zona rural de Carmen de Atrato, Chocó, ocurrida en la tarde del domingo 21 de diciembre, volvió a encender las alarmas sobre el accionar del ELN en el norte del departamento. Detrás del episodio, en el que una multitud de cerca de 200 personas interceptó la operación militar, aparece el nombre de alias ‘Ramiro’, identificado como tercer cabecilla de la Compañía ‘Néstor Tulio Durán’, estructura del Frente de Guerra Occidental del ELN.

De acuerdo con información de inteligencia, alias ‘Ramiro’, cuyo nombre figura como Luis Eduardo David Manco, tiene más de una década de trayectoria criminal (11 años) dentro de la organización armada. Ha ocupado cargos de mando de forma sostenida desde 2012, cuando fue señalado como cabecilla de comisión, y posteriormente ascendió hasta convertirse en tercer cabecilla de la estructura que opera en Chocó. Su influencia se extiende a residencias y corredores estratégicos en municipios como Alto Baudó, Medio Baudó y Quibdó, zonas clave para la movilidad y el control territorial.

Este es el prontuario de alias Ramiro, cabecilla del ELN detrás del secuestro de militares en Chocó

El prontuario atribuido a este cabecilla incluye hechos de alto impacto: la incineración de vehículos en ejes viales, homicidios contra integrantes de la Fuerza Pública, desplazamientos forzados de comunidades y la activación de artefactos explosivos improvisados, incluso con afectaciones a menores de edad. Estos antecedentes configuran un patrón de presión armada y coacción social que, según autoridades, se replica en escenarios donde el ELN busca obstaculizar operaciones militares y preservar áreas de influencia.

Ese patrón se reflejó en Carmen de Atrato. Según denunció el Comando de la Décima Quinta Brigada, durante una operación contra el ELN, dos suboficiales y 16 soldados fueron conducidos a un resguardo indígena, lo que impidió la continuidad de la misión constitucional. La modalidad, retención colectiva con participación de civiles, coincide con prácticas documentadas de la estructura, que recurre a movilización social forzada para frenar el avance de la Fuerza Pública.



Liberación de militares secuestrados en Carmen de Atrato, Chocó Foto: Defensoría

Los informes de inteligencia señalan que la Compañía ‘Néstor Tulio Durán’ ha buscado mantener su presencia mediante intimidación, control de rutas y disuasión armada, a pesar de golpes operacionales que, en otros momentos, debilitaron su direccionamiento. En ese contexto, alias ‘Ramiro’ aparece como un actor clave para sostener la cohesión y la capacidad de respuesta del grupo en el norte del Chocó.

El caso vuelve a poner el foco sobre la estructura de mando del ELN en Chocó y el rol de cabecillas como alias ‘Ramiro’, cuya trayectoria criminal explica, en buena medida, la persistencia de hechos que comprometen la seguridad y la estabilidad en la región.