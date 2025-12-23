En vivo
Blu Radio  / Nación  / Este es el prontuario de alias Ramiro, cabecilla del ELN detrás del secuestro de militares en Chocó

Este es el prontuario de alias Ramiro, cabecilla del ELN detrás del secuestro de militares en Chocó

El prontuario del tercer mando de la Compañía ‘Néstor Tulio Durán’ revela una trayectoria marcada por violencia, control territorial y acciones que hoy vuelven a poner en jaque la seguridad en el departamento.

