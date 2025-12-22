En vivo
Así le quitaron casi medio billón de pesos en lujos y bienes a ELN y disidencias: tenían un hotel

En operaciones simultáneas en nueve departamentos se logró hacer extinción de dominio de bienes avaluados en más de $445.000 millones pertenecientes al ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y la Oficina de Envigado.

