Prográmese: Metro de Medellín modifica horarios por Navidad y fin de año

A falta de dos semanas para que termine el año, muchas personas buscan diferentes alternativas de movilidad para cumplir con la agenda tan apretada que se tiene durante las festividades y actividades de estos últimos días del 2025, ya sea movilidad para la compra de aguinaldos, desplazamiento para reunirse con familiares y amigos o dar un paseo para disfrutar de los alumbrados.

El sistema masivo de transporte Metro, pensando en dar una alternativa de movilidad, tomó la decisión de ampliar su horario comercial para algunas de sus líneas y mejorar la movilidad de los habitantes del Valle de Aburrá, apostando al ahorro de tiempo y dinero en sus desplazamientos y contribuyendo con el medio ambiente.

Durante este fin de semana, el Metro extenderá la operación comercial los días viernes 19 y sábado 20 de diciembre hasta las 12:00 de la noche en las líneas: A, B, T, H, J, K, M y P, garantizando las transferencias. Además, tendrá cambios en sus horarios los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero de 2026, así lo explicó Liliana Gutiérrez, Jefa del Sistema Operativo del Metro.

"El Metro ampliará la operación comercial viernes y sábados, hasta las 12 de la noche. El miércoles 24 y 31 de diciembre, el servicio comercial finalizará a las 10 de la noche, y los días jueves 25 de diciembre y 1 de enero de 2026, iniciará la operación comercial a las cinco de la mañana", declaró.



Con el fin de facilitar y agilizar los ingresos, la empresa recordó a los usuarios tener recargado su medio de pago, sea la tarjeta Cívica o la App para facilitar el ingreso en las estaciones.