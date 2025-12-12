En vivo
Regiones / Antioquia / A la cárcel expolicía por abuso sexual a compañera en una estación del metro de Medellín

A la cárcel expolicía por abuso sexual a compañera en una estación del metro de Medellín

La víctima, de 19 años de edad, fue besada a la fuerza y tocada sexualmente sin su consentimiento.

