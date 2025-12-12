A la cárcel expolicía por abuso sexual a compañera en una estación del metro de Medellín

Condenaron a más de 10 años de prisión a un expolicía que agredió sexualmente a una auxiliar de la misma institución en una estación del metro de Medellín. La víctima, de 19 años de edad, fue besada a la fuerza y tocada sexualmente sin su consentimiento.

Luego de más de tres años de investigaciones la justicia falló en primera instancia frente a un caso de agresión sexual protagonizado por un expolicía en la ciudad de Medellín.

Se trata de Kevis Marcelo Urango Romero, de 28 años de edad, que fue condenado a 10 años y ocho meses de prisión por el delito de acto sexual violento tras agredir a una compañera de la misma institución en las instalaciones del metro de Medellín.

Según la Fiscalía los hechos ocurrieron el 10 de septiembre de 2022 cuando Urango le solicitó a una auxiliar bachiller de 19 años de edad que fuera hasta el cuarto de seguridad de la estación Hospital, lugar de descanso de los uniformados que prestan sus servicios en esta parada de la Línea A del sistema de transporte masivo.



Ya estando allí la mujer, el patrullero cerró la puerta con llave y la besó por la fuerza, además de realizarle tocamientos de carácter sexual sin su consentimiento.

Tras la decisión de un juez de conocimiento en la capital antioqueña, la defensa del condenado apeló ante el Tribunal Superior de Medellín, quien deberá resolver el caso en segunda instancia.