A la cárcel profesora por agresión sexual a cuatro estudiantes en San Andrés de Cuerquia, Antioquia

Una docente identificada como Luz Ferney Lopera Bedoya fue judicializada por las autoridades, luego de que entre los años 2024 y 2025, cuando trabajaba en un jardín infantil en el municipio de San Andrés de Cuerquia (Norte de Antioquia), habría abusado sexualmente de cuatro niñas cuyas edades oscilan entre 4 y 5 años de edad.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, la mujer habría sometido a las pequeñas a tocamientos de índole sexual. Se presume que las víctimas fueron abusadas por la procesada.

Los hechos fueron denunciados por la madre de una de las agredidas luego de notar alteraciones en el comportamiento de su hija. De igual manera sucedió con otras menores, quienes presentaron señales de abuso.

Abuso sexual a menores de edad. Foto: ImageFx

Ante ello, la Fiscalía General de la Nación presentó material probatorio ante un juez de control de garantías, que en las últimas horas la envió a un centro carcelario como medida de aseguramiento por el delito de acto sexual violento agravado con menor de 14 años.



Labores investigativas lideradas por un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes de Antioquia (UENNA) evidenciaron que la docente aprovechó su condición respecto de las menores, al igual que la confianza que en ella depositaron los padres de las víctimas para, al parecer, someterlas a distintos vejámenes sexuales.

En desarrollo de las audiencias concentradas la procesada negó su responsabilidad frente al cargo en su contra.