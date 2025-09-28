En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Condenaron a profesor por delitos sexuales contra un menor en internado de Itagüí, Antioquia

Condenaron a profesor por delitos sexuales contra un menor en internado de Itagüí, Antioquia

El hombre aprovechó sus actividades académicas con la víctima para ofrecerle dinero y otros objetos a cambio de dejarse tocar sus partes íntimas.

27183_Blu Radio. Cárcel / Foto: Referencia AFP.
Blu Radio - AFP
Blu Radio - AFP
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 28 de sept, 2025

Justo en la semana en la que se conmemoró el Día Internacional contra la Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y que las autoridades destacaron que se han adelantado 136 capturas por este delito este año, también se conoció una condena importante contra un docente.

Se trata del caso de Jhon Alexander Bedoya Mira, a quien un juez lo condenó a 17 años de prisión, tras acoger los argumentos y pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación en juicio oral.

De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), los hechos ocurrieron en un internado del municipio de Itagüí, sur de Valle de Aburrá, en mayo de 2023, cuando el docente aprovechó que le estaba ayudando a un menor de edad de 17 años en el refuerzo académico de varias materias para ofrecerle dinero y otros objetos a cambio de dejarse tocar sus partes íntimas.

La Fiscalía probó dentro del proceso que el docente de 39 años se aprovechó de la vulnerabilidad reforzada de la víctima, quien estaba bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para realizar las conductas abusivas durante dos semanas.

Bedoya Mira, capturado desde el 31 de octubre de 2023, deberá cumplir la pena en el establecimiento carcelario que determine el Inpec por el delito de demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años. No obstante, vale la pena mencionar que contra esta decisión, que fue de primera instancia, proceden los recursos de ley.

Vale la pena mencionar que justo en Itagüí la Gobernación de Antioquia adelantó este martes actividades de sensibilización esta semana contra este delito, por lo que hubo encuentros informativos con comerciantes y transportadores en la Central Mayorista.

