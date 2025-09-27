Enviaron a la cárcel a hombre señalado de asesinar a radiólogo del hospital de Frontino, Antioquia

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Luis Alberto Rojas Hurtado, de 33 años, señalado de ser el responsable del homicidio del tecnólogo en radiología Ricardo León Cuartas Bolívar, trabajador del Hospital María Antonia Toro de Elejalde de Frontino, Occidente de Antioquia.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 24 de septiembre en el parqueadero del centro asistencial, cuando Cuartas, de 68 años, habría reclamado al procesado por dañar su vehículo.

En medio de la discusión, Rojas lo atacó con un arma blanca, causándole heridas de gravedad que finalmente le provocaron la muerte un día después en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, a donde fue trasladado tras recibir atención inicial en Santa Fe de Antioquia.

Testigos indicaron que, antes de la agresión, Rojas ingresó alterado al hospital portando un cuchillo, con el que intentó intimidar al personal médico mientras preguntaba por unos menores de edad. Tras salir del lugar, empezó a dañar el vehículo de la víctima, quien residía frente a la institución y acudió para verificar lo sucedido. Fue en ese momento cuando recibió el ataque.



Momentos después, el presunto agresor fue capturado por la Policía Nacional en una zona verde cercana, aun con el arma blanca en su poder. La Fiscalía le imputó el delito de homicidio, cargo que no aceptó.

Vale la pena recordar que el gerente del hospital, Diego Fernando Góez, rechazó el crimen y explicó que se dio la suspensión de los servicios ambulatorios y de consulta externa durante este 26 de septiembre, como muestra de duelo y solidaridad con la familia del funcionario.