En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Natalidad en Colombia
Pacto Histórico
Temblores en Colombia
Título Juliana Guerrero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Enviaron a la cárcel a hombre señalado de asesinar a radiólogo del hospital de Frontino, Antioquia

Enviaron a la cárcel a hombre señalado de asesinar a radiólogo del hospital de Frontino, Antioquia

El hecho generó la suspensión de actividades por dos días en la institución de salud del Occidente de Antioquia.

Crimen de radiólogo en Frontino, Antioquia.jpg
Crimen de radiólogo en Frontino, Antioquia.
Suministrada
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 27 de sept, 2025

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Luis Alberto Rojas Hurtado, de 33 años, señalado de ser el responsable del homicidio del tecnólogo en radiología Ricardo León Cuartas Bolívar, trabajador del Hospital María Antonia Toro de Elejalde de Frontino, Occidente de Antioquia.

Vea también:

  1. FOTO SIJIN REFERENCIA HOMICIDIOS.jpeg
    FOTO: Investigadores de la Sijin - Suministrada por Policía Nacional
    Antioquia

    Doble homicidio eleva a 48 las muertes violentas este año en Andes, Antioquia

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 24 de septiembre en el parqueadero del centro asistencial, cuando Cuartas, de 68 años, habría reclamado al procesado por dañar su vehículo.

En medio de la discusión, Rojas lo atacó con un arma blanca, causándole heridas de gravedad que finalmente le provocaron la muerte un día después en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, a donde fue trasladado tras recibir atención inicial en Santa Fe de Antioquia.

Testigos indicaron que, antes de la agresión, Rojas ingresó alterado al hospital portando un cuchillo, con el que intentó intimidar al personal médico mientras preguntaba por unos menores de edad. Tras salir del lugar, empezó a dañar el vehículo de la víctima, quien residía frente a la institución y acudió para verificar lo sucedido. Fue en ese momento cuando recibió el ataque.

Momentos después, el presunto agresor fue capturado por la Policía Nacional en una zona verde cercana, aun con el arma blanca en su poder. La Fiscalía le imputó el delito de homicidio, cargo que no aceptó.

Vale la pena recordar que el gerente del hospital, Diego Fernando Góez, rechazó el crimen y explicó que se dio la suspensión de los servicios ambulatorios y de consulta externa durante este 26 de septiembre, como muestra de duelo y solidaridad con la familia del funcionario.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Antioquia

Noticias de hoy

Frontino

Homicidios

Publicidad

Publicidad

Publicidad