Doble homicidio eleva a 48 las muertes violentas este año en Andes, Antioquia

Los habitantes de la vereda La Piedra, corregimiento La Chaparrala de Andes, Antioquia, no salen del asombro tras el hallazgo de dos hombres muertos en las últimas horas, a las afueras de una mina ubicada en el sector conocido como Santa Teresa.

Aunque apenas fueron alertadas las autoridades judiciales de lo sucedido este jueves, 25 de septiembre, los hechos violentos se habrían registrado en la tarde del miércoles y aún se desconoce la identidad de las víctimas.

En esta zona del suroeste antioqueño hay preocupación pues con este crimen se eleva a 48 las muertes violentas este año en Andes, generando zozobra en las comunidades ante los hechos violentos.

Por lo pronto, la Policía intenta establecer los móviles de esta muerte violenta, pero tomando como referencia los crímenes anteriores, las autoridades los han atribuido a las disputas entre grupos delincuenciales por las rentas ilegales, como es el microtráfico, aunque en esta temporada se acrecienta más la preocupación ante la cosecha cafetera.



Autoridades vienen reforzando presencia

Precisamente por esta temporada, las autoridades departamentales vienen implementando una estrategia que busca brindar seguridad a los caficultores, recolectores y a la población civil de delitos como la extorsión, el hurto y el homicidio, entre septiembre y diciembre.

Por ello, la fuerza pública anunció que aumentó la cantidad de uniformados en los territorios donde se lleva a cabo la estrategia, con el fin de ejercer más controles en puntos claves para prevenir dichos delitos.

Como parte de ello, la Policía indicó que también acompañará a Andes, Abejorral, Anzá, Betania, Betulia, Caicedo, Ciudad Bolívar, Concordia, Fredonia, Pueblorrico, Salgar, San Andrés de Cuerquia, Santa Bárbara y Toledo, municipios que hacen parte del Plan Cosecha, con cerca de 400 uniformados de diferentes especialidades como Investigación Criminal, Grupo de Operaciones Especiales, Carabineros, Tránsito y Transporte, entre otros.