A la cárcel presunto miembro del Clan del Golfo por triple homicidio en Betania, Antioquia

Autoridades avanzan los procesos de judicialización de los señalados responsables de cometer una masacre contra una familia al interior de una vivienda en el municipio de Betania, Suroeste de Antioquia.

Gracias a los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento contra Jorge Eliecer Oliveros, alias ‘Flaco’ o ‘Pelusa’, un presunto integrante del Clan del Golfo que habría participado de este hecho en el que fueron asesinados un joven, su madre y su padrastro.

La fiscal del caso destacó que durante los hechos ocurridos en enero de 2021 ‘Flaco’ habría realizado labores de vigilancia a las afueras del inmueble para alertar cualquier novedad a quienes ejecutaron la acción sicarial. Así lo describió la fiscal del caso durante las audiencias.

"Estuvieron afuera de la residencia donde ocurrieron los hechos pendientes de cualquier movimiento de las personas extrañas en el sector o sobre la presencia de fuerza pública mientras entraron a la residencia y dispararon en contra de la humanidad de estas personas", afirmó la funcionaria del ente acusador.



Durante la investigación se conoció que alias ‘Flaco’ al parecer ingresó a la subestructura Suroeste del Clan del Golfo en 2020 como expendedor de estupefacientes en otros municipios de la subregión como Andes, Hispania y Ciudad Bolívar.

Al procesado no aceptó los cargos por los delitos de homicidio y concierto para delinquir, las dos conductas agravadas; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.