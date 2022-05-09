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Frontino

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Con volantes y millonaria recompensa, siguen tras la pista del asesino de niña en Frontino

Procuraduría General de la Nación
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Condenan a teniente del Ejército por tortura y crimen de joven en base militar de Frontino

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Habitantes piden justicia por caso de ejecución extrajudicial de joven en Frontino, Antioquia

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Jóvenes muertos en mina de Frontino, Antioquia
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Tragedia en mina informal de Antioquia: cuatro personas murieron

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