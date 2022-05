El alcalde de Frontino, Jorge Hugo Elejalde, en entrevista con BLU Radio, se refirió a la carta que le enviaron al presidente Iván Duque los 19 alcaldes del occidente de la subregión de Antioquia, en la que le pedían una solución urgente al problema de orden público ocasionado por el paro armado del Clan del Golfo.

El alcalde lamentó que el presidente Iván Duque no les hubiera pasado al teléfono, por lo que al final tuvieron que recurrir a la carta para comunicarle la difícil situación que estaban enfrentando.

“Mi municipio, en el último año, ha recibido varios golpes por parte de estos sinvergüenzas, de estos delincuentes. (…) Empiezan estos señores, a través de cadenas de WhatsApp, a través de comunicados a atemorizar a la gente y la gente se encierra. ¿Qué le toca a un alcalde? Tratar de convencer a la gente que no salga, pero el miedo es peor. Empezamos a buscar a las autoridades. El gobierno departamental nos escuchó, pero no podía más. Llamamos al gobernador y él nos decía que la fuerza pública la maneja el señor presidente, llamamos al señor presidente, nos tratamos de contactar con él y el señor nunca apareció”, dijo.

Agregó que se vieron en la “penosa” decisión de escribirle al jefe de Estado cuando escucharon una declaración de Duque, que el alcalde calificó de “arrogante” y “petulante”, en la que minimizaba lo que estaba ocurriendo y que se trataba de hechos aislados.

El alcalde dijo que un solo frente del Clan del Golfo tiene 1.000 hombres armados en esa zona, por lo que, dijo, es un contrasentido decir que esa organización criminal está acabada con la extradición de alias ‘Otoniel ’.

Además, el alcalde recargó contra las unidades militares y de policía en la zona, pues, según denunció, no atendieron el llamado que él les hizo para que apoyarán a cinco policías en un corregimiento del municipio, que estaban asediados por 30 miembros de la banda criminal.

“El sábado, a las 3:00 de la tarde, me llama la gente del corregimiento de Nutibara, a decirme que alrededor de 30 hombres, fuertemente armados, vestidos de negro, estaban rodeando el corregimiento. Personalmente llamé al coronel Bustos, (del Batallón de Infantería n.32) Pedro Justo del Río, al coronel (Daniel Horacio) Mazo, director de la Policía de Antioquia, y al general (Juan Carlos) Fajardo, de la Cuarta Brigada. Les dije: ‘Van pa’ allá, van a atacar, no me vayan a dejar masacrar a estos cinco policías’. Usted puede creer que llegaron y se enfrentaron estos cinco muchachos valerosamente e hicieron retroceder a estos sinvergüenzas y nunca, nunca, llegó el refuerzo que yo les pedí tres horas antes”, manifestó.

El alcalde hizo un llamado al fiscal general, Francisco Barbosa, para que vaya a su municipio y judicialice a los miembros del Clan del Golfo.

“Los esfuerzos por sostener el Estado en Frontino han sido tan grande y uno ver la petulancia y la mediocridad de este gobierno nos hizo levantar la mano. (…) Que vengan y el que tenga que pagar que lo pague y si hay funcionarios públicos (involucrados), pa’ la cárcel”, puntualizó el alcalde.

Escuche la declaración del alcalde de Frontino en Mañanas BLU: