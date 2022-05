La dura carta de los alcaldes del occidente de Antioquia, Urabá y Chocó al presidente Duque

Los 19 alcaldes del occidente de la subregión de Antioquia enviaron una carta al presidente de la República, Iván Duque, le piden una solución urgente al problema de orden público, dicen que el territorio está sometido y pese al esfuerzo de la gobernación, la capacidad no es suficiente. También los alcaldes del Chocó y el Urabá en un comunicado solicitan la activación del diálogo.

El documento, que está firmado por cada uno de los alcaldes, manifiesta la preocupación por el orden público debido a las amenazas a los habitantes, empresas e instituciones por hombres fuertemente armados en la zona rural y urbana, indica que es preocupante y compleja la situación porque se desbordó la capacidad de los mandatarios.

Mencionaron que la Gobernación y el Ejército los acompaña, pero no es suficiente. “Seguimos acorralados por estos grupos delincuenciales y estamos solos para atender a las comunidades quienes se siente desprotegidos e intimidados” indican en el comunicado.

Les preocupa que las personas que viven del diario no han podido salir a trabajar, los campesinos y productores no han podido comercializar los productos, hay desabastecimiento, critican al gobierno nacional porque no han recibido apoyo, aseguran que requieren con urgencia el restablecimiento del orden público.

Los mandatarios del occidente aseguraron que "el territorio está sometido a un accionar paramilitar donde los afectados siempre son los habitantes más vulnerables", dice el documento.

Por otra parte, 30 municipios del departamento del Chocó y 11 del Urabá, en un comunicado público advirtieron que están confinados, exigen al “Clan del Golfo tener en cuenta el Derecho Internacional Humanitario, de modo que cesen las acciones violentas y le pidieron al gobierno nacional garantizar la paz de forma permanente".

Alcaldes envían carta al presidente Duque. Foto: suministrada.

“Consideran que es absolutamente necesario abordar de nuevo la opción de la solución negociada del conflicto armado a través del diálogo y procesos de sometimiento a la justicia", indican.

