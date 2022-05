En Antioquia hostigaron estación de Policía de Frontino, en Chigorodó también hubo enfrentamientos

Noche larga y llena de zozobra pasaron los habitantes del municipio de Frontino, occidente de Antioquia . Supuestos integrantes del Clan del Golfo hostigaron la estación de Policía.

La comunidad reportó que hombres armados llegaron a disparar a los uniformados que estaban en la estación.

Jorge Elejalde, alcalde de Frontino, señaló que al corregimiento Nutibara se movilizaron hombres fuertemente armados con el objetivo de hostigar y tomar el territorio.

“Nos está hostigando el puesto de la alcaldía, donde hay cinco policiales, nuevamente hacerle un llamado a la fuerza pública que no me dejen esos muchachos allá solos que el estado no se puede ir arrinconando”, manifestó Elejalde.

El mandatario hizo un duro pronunciamiento llamando la atención del presidente de la República, Iván Duque, y pidió que se apersone de esta situación.

"Que es hora que se venga para acá para las regiones donde estamos sufriendo, donde estamos padeciendo, donde la gente está aguantando hambre, dónde no hay cómo sacar los heridos, las personas enfermas, donde la gente no tiene cómo abastecerse, donde estos delincuentes nos tienen arrinconados", puntualizó el mandatario.

También en el municipio de Chigorodó, Urabá antioqueño, los habitantes se la pasaron protegiéndose de balas perdidas por los enfrentamientos.

”En este momento la situación se está complicando mucho, se escuchan disparos en varios barrios del municipio, no sabemos hasta cuando va esto, el ejército se encuentra en el pueblo patrullando, la situación es muy angustiante”, informó una habitante de Chigorodó.

Por otra parte, las autoridades confirmaron que en varios municipios comenzó a normalizarse la movilidad, según las autoridades han realizado 117 caravanas para poder transportar 500 toneladas de alimentos, gasolina y gas, al igual que más de 5.000 vehículos han sido acompañados.