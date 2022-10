Alerta en Antioquia por 25 comunidades que están confinadas por el fuerte conflicto armado

Debido a la presencia de los grupos armados ilegales junto con el peligro latente por toparse con artefactos explosivos, 25 comunidades repartidas en tres municipios de Antioquia se encuentran totalmente confinadas.

El confinamiento lo están sufriendo principalmente las comunidades de Frontino, Dabeiba y Murindó que tras sufrir esta situación comienzan a padecer daños colaterales, estos como el desplazamiento, afectaciones psicológicas y la zozobra que, aunque son menos visibles son igualmente graves, pues transforman por completo y de manera profunda la vida de las poblaciones.

"En concreto han afectado los ventanales en sus vidrios, los techos de las aulas de clase y obviamente algunas parecer que sufren del impacto de las esquirlas. O sea, esto por el hostigamiento de artefactos explosivos", relató un habitante de Murindó.

Por otro lado, Ana María Hernández, Coordinadora del Comité Internacional de la Cruz Roja, habló sobre los puntos que más afectan la vida cotidiana de las personas en confinamiento.

"Existen comunidades que no pueden transitar libremente pro sus territorio. No pueden cazar, pescar o acceder a sus cultivos. Hay niños y niñas peque no puede ir a la escuela por la presencia de artefactos explosivos. Esta realidad pasar desapercibido para la mayor parte de la población en Colombia", señaló

Según la Cruz Roja, esperan que gracias a su campaña “El confinamiento más largo” las autoridades atiendan de lo antes posible todas estas comunidades que se encuentran en estado de confinamiento en Antioquia y el resto del país.

