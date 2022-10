Quintero señala a Sura de no reportar nacimientos para aumentar cifra de desnutrición en Medellín

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, señaló a la EPS Sura de no reportar nacimientos para que se aumente la cifra de desnutrición crónica en la ciudad, que actualmente, de acuerdo al programa 'Medellín Cómo Vamos', se ubica en un 61 %.

Según el mandatario local, esa decisión hace que el programa 'Medellín Cómo Vamos', que según él es pagado por el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), revele que se ha aumentado la desnutrición de la niñez en la capital antioqueña.

Agregó que mientras otras EPS como Savia Salud reportaron anualmente unos 30.000 nacimientos por año desde 2020 a la fecha, a Sura, dice, le falta el 65 % del reporte y la disculpa es que están consolidando cifras luego de pandemia, que los médicos han rotado y no se ha hecho ese procedimiento afectando las cifras en la ciudad.

Daniel Quintero señala a Sura de afectar tasa de nacimiento en Medellín

“Sura pasó de 72.000 niños que le nacieron en su red a 25.000 niños, es como si sólo le hubiese nacido 25.000 niños, es decir, no ha reportado el 65 % de los niños. Esto por qué es grave, porque al no reportarnos esos niños, ellos saben que nos aumenta la tasa, no es que haya aumentado la tasa de desnutrición”, aseguró Quintero.

Ante esta situación, para que no dependa de un reporte de una EPS, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, le ha solicitado al Ministerio de Salud que se modifique el cómo se calculan esas cifras de desnutrición.

“Nosotros ya le pedimos al Ministerio de Salud que cambie la forma como mide la desnutrición crónica, porque queda en manos de Sura cuál es la tasa del otro año, Sura decide cuál es la tasa, si no nos reportan niños aumenta, no debería ser así”, insistió el alcalde Quintero.

La Alcaldía señaló que el presupuesto de funcionamiento de atención de los niños pasó de 163.000 a 200.000 millones de pesos, con lo cual se aumentó de 50.000 a 58.0000 niños atendidos y se buscará que, con el apoyo del Instituto Nacional de Bienestar Familiar, los cupos se puedan aumentar a 87.000.

Sura reporta más de 27.00 nacimientos desde 2020

Blu Radio consultó a Sura, quien respondió a través de un comunicado que desde el 2020 y en lo que va del 2022, la EPS tuvo un total de 27.450 nacimientos en Medellín, que han sido reportadas oportunamente por las diferentes prestadoras a las entidades gubernamentales.

Con relación a la tasa de desnutrición crónica, la EPS Sura aseguró que están dispuestos a participar en las iniciativas de mejora, no solo la manera de medir, sino a garantizar la alimentación infantil y la calidad de vida de los niños.

Finalmente, tanto la EPS como la Entidad 'Medellín Cómo Vamos', piden precisión al alcalde en cuanto al reporte de cifras.