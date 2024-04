Veeduría pide sanciones contra Ministerio de Ambiente por no delimitar Páramo de Santurbán

La veeduría Dignidad Minera respaldó a la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo y pidió sanciones contra la Ministra de Ambiente por incumplir la delimitación del Páramo de Santurbán, en Santander.

En ese sentido Ivonne González vocera de la veeduría Dignidad Minera de la provincia de Soto norte en Santander manifestó que el Ministerio de Ambiente está dilatando la delimitación del Páramo de Santurbán a pesar de que hay una orden emitida por la Corte Constitucional a través de una sentencia del 2017, sin embargo, hasta el momento la Ministra Susana Muhamad no ha realizado ese proceso.

“En estos dos años de este ministerio se ha visto como sistemáticamente se vienen burlando de la Corte Constitucional, de los Jueces de la República, en este caso como lo es el Tribunal de Santander, pero también vemos como el Tribunal de Santander ha sido demasiado pasivo, por llamarlo así, con este gobierno al que le han colocado más de siete desacatos y ninguno prospera, entonces, pues ya la ministra parece ser que no le afecta que la amenacen con un desacato, porque al final parece que no significa nada”, explicó Ivonne González de la veeduría Dignidad Minera.

Recientemente la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del pueblo solicitaron acción urgente al Tribunal Administrativo de Santander ante un posible desacato de la Ministra de Ambiente en la delimitación del Páramo de Santurbán.

¡Alerta ambiental🚨! La @PGN_COL y la @DefensoriaCol solicitan acción urgente al Tribunal Administrativo de Santander ante posible desacato de la ministra de Ambiente (@MinAmbienteCo) en delimitación del páramo de Santurbán. #EsNoticia https://t.co/9S4bFncwJj pic.twitter.com/B2jSlXxCuD — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) April 24, 2024

Por su parte Hernán Morantes del Comité de Defensa del Páramo de Santurbán explicó que: “El ministerio sí está llevando a cabo reuniones en el marco de la delimitación, de hecho, obviamente con el inicio de año hay que volver a contratar porque ellos tienen el personal de prestación de servicios, pero el fondo es que no se ha podido avanzar porque no hay un acuerdo para delimitar el Páramo de Santurbán”.

Por su parte desde la veeduría Dignidad Minera explicaron que lo que está sucediendo es preocupante, ya que tiene un matiz político y no técnico: “Santurbán se volvió un capricho de unas personas que no representan a Santander y que utilizan el tema como plataforma política para llegar a cargos políticos, pero que no tienen en cuenta a las comunidades afectadas”.