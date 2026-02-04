Riesgo para elecciones del 8 de marzo en zona rural de Buenaventura: Personería

A casi un mes de las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo, en las que se elegirán Senado y Cámara de Representantes, la Personería de Buenaventura en el Valle del Cauca lanzó una alerta de seguridad en la jornada.

Los riesgos estarían asociados para sus habitantes, especialmente, en zonas rurales del Distrito por la presencia de grupos armados ilegales que ejercen presiones en las comunidades.

"Para nadie es un secreto que en Buenaventura, en su zona rural, confluyen diferentes actores armados como las disidencias de las Farc 'Jaime Martínez', asi como 'La Wilson González', y otros bloques, pero también hay estructuras criminales del cual efectivamente la alerta temprana determina que posiblemente pueda haber una injerencia de estos grupos frente al derecho al voto del próximo 8 de marzo", manifestó Carlos Jefferson Potes, personero de Buenaventura.

Ante esta situación, el Ministerio Público solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil la reubicación de algunos puestos de votación, como medida preventiva para proteger a los ciudadanos y personal electoral, y así garantizar que los habitantes de la zona rural de Buenaventura puedan ejercer su derecho al voto sin amenazas.



"Hay una alerta temprana que es la 013 emitida por la Defensoría del Pueblo, en la cual recoge los puntos más críticos por la presencia de los actores armados que confluyen aquí en Buenaventura y su zona rural e, incluso, el Pacífico Medio, que lo que dice es el riesgo al que están expuestos en su derecho a voto cada ciudadano, por eso hay que buscar otros espacios para la jornada", indicó el personero.

Según un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), Buenaventura y Dagua están clasificados en riesgo extremo electoral, mientras que El Dovio se encuentra en riesgo alto, siendo los tres municipios del Valle donde se podrían presentar posibles hechos de fraude o amenazas de violencia durante las jornadas electorales.