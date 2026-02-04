En vivo
Riesgo para elecciones del 8 de marzo en zona rural de Buenaventura: Personería

El riesgo obedece a la presencia de grupos armados, por lo que el Ministerio Público solicitó a la Registraduría Nacional la reubicación de algunos puestos de votación como medida preventiva.

Riesgo electoral por presencia de grupos armados en Buenaventura.
Personería Distrital de Buenaventura, Valle
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de feb, 2026

