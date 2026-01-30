Crisis logística en Buenaventura: gremios de carga denuncian colapso operativo

La operación logística en el puerto de Buenaventura atraviesa uno de sus momentos más críticos. Así lo advirtieron los gremios del transporte de carga, que alertan por una combinación de problemas estructurales que están paralizando el comercio exterior del país y afectando directamente a transportadores, exportadores e importadores.

Desde Fedetranscarga, su presidente Arnulfo Cuervo explicó, en entrevista de Blu Radio, que la devolución de contenedores vacíos se ha convertido en un cuello de botella histórico en el principal puerto del Pacífico colombiano.

“Buenaventura se ha convertido en un hub (concentrador) de residuos de contenedores vacíos. Las navieras no los retiran porque los costos de mantenerlos aquí son muy bajos”, aseguró Cuervo.

Según el dirigente gremial, esta acumulación genera represamientos en patios y puertos como Aguadulce, TCBUEN y la Sociedad Portuaria, afectando la recepción de nuevos contenedores y encareciendo la operación logística.



“Este es un problema que llevamos años denunciando. Hemos tenido reuniones con las navieras y con el Gobierno, pero no ha sido posible solucionarlo porque quienes deben retirar los contenedores no toman cartas en el asunto”, afirmó.

A esta situación se suma la inconformidad por el Decreto 1017 de 2025, que obliga a las empresas de transporte a pagar a los conductores por tiempos de espera en cargue y descargue. De acuerdo con el líder gremial, las empresas de transporte no tienen control sobre los generadores de carga ni sobre los destinatarios, por lo que las demoras no son responsabilidad del transportador.

Si alguien debe responder por las demoras, debe ser quien las genera, no un tercero presidente Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo.

Fallas del RNDC agravan el caos

Otro factor clave es la intermitencia del Registro Nacional de Despacho de Carga (RNDC), sistema obligatorio para la operación del transporte de carga en Colombia. De acuerdo con Fedetranscarga, las caídas del sistema impiden expedir manifiestos, retrasan los viajes y bloquean la operación logística del país. Así es imposible ser competitivos.

El dirigente aseguró que el ministerio fue advertido sobre la falta de preparación tecnológica antes de implementar nuevos tiempos logísticos.



Defencarga alerta congestión extrema y bloqueos

Por su parte, Defencarga, gremio de logística y transporte, denunció que la situación en Buenaventura ya es insostenible. Según la entidad, durante enero se han registrado filas de más de 25 kilómetros, tiempos de espera de hasta cinco horas y cierres simultáneos en al menos ocho puntos del corredor Buenaventura–Loboguerrero–Buga.

“El puerto de Aguadulce concentra la situación más crítica, con accesos limitados, conflictos sociales recurrentes y falta de citas suficientes”, señaló el gremio.

Defencarga también denunció que, pese a las fallas constantes del RNDC, el Ministerio de Transporte se ha negado a activar el plan de contingencia. “Las intermitencias sostenidas han generado un impacto acumulativo enorme en un sistema ya colapsado”, advirtió.

Además, transportadores realizaron un nuevo bloqueo vial en el kilómetro 15+800, en el sector Comfamar, como protesta por el mal servicio de navieras y patios de contenedores.



¿Qué respondió el Gobierno?

Ante la presión del sector, el Ministerio de Transporte anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Buenaventura, en coordinación con la Superintendencia de Transporte, la Dian y la Dimar.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó que el Gobierno está haciendo seguimiento permanente a la situación. “Hemos instalado un puesto de mando unificado para atender las problemáticas que están afectando la actividad de los transportadores”, afirmó.

Sobre los contenedores vacíos, la ministra hizo un llamado directo a las navieras, pues aseguró que por el principio de corresponsabilidad, deberían plantear alternativas que ayuden a mejorar los tiempos y aliviar la operación portuaria.

La jefa de cartera recordó que desde 2025 se trabaja en una reglamentación sobre los tiempos de permanencia de contenedores. “Esperamos que muy pronto se materialice en un decreto que brinde reglas claras y equilibrio para todos los actores”, señaló.

Finalmente, la ministra reiteró que el compromiso del Gobierno con el sector es garantizar la operación eficiente del Puerto de Buenaventura y así proteger a los transportadores y avanzar en soluciones estructurales.